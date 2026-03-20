Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Monterrey vs Chivas de la Jornada 12 del Clausura 2026

Los Rayados del Monterrey se enfrentan ante las Chivas Rayadas del Guadalajara como parte de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El cotejo se realiza este sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA, casa de los regiomontanos.

Para este juego el Rebaño Sagrado llega como líder del certamen mexicano al sumar 27 puntos. El equipo comandado por Gabriel Milito tiene marca de 9 ganados y solo dos derrotas en el semestre.

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Del otro lado, La Pandilla se ubica en el noveno lugar del Clausura 2026 con 14 puntos. El conjunto regio tiene una de las mejores plantillas de la Liga MX, pero los resultados no los han acompañado y en sus más recientes cinco duelos solo han ganado uno, empatado uno y perdido tres.

¿Dónde ver el Monterrey vs Chivas?

El duelo Monterrey vs Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 21 de marzo a las 19:05 horas, tiempo del centro de México y podrás ver el juego por la señal de Canal 5, TUDN y VIX.

Día: 21 de marzo

Hora: 19:05 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 5, TUDN, VIX

Estadio: BBVA

Quinto arco en cero de la temporada 🛡️🧤



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Chivas tiene balance positivo ante Monterrey en el BBVA

A Chivas parece no pesarle la visita al Estadio BBVA, para muestra los datos que demuestran que el cuadro rojiblanco se siente muy cómodo jugando ante Monterrey de visita.

Desde la inauguración, Chivas ha ganado 6 de 11 visitas al Estadio BBVA, entre Liga MX y Copa MX. Los Rayados solo han podido ganarle a los tapatíos dos veces en el Coloso de Guadalupe. El balance termina con 3 empates.

Por si fuera poco, el Club Deportivo Guadalajara ha marcado al menos un gol en 10 de esas visitas, con 19 goles a favor en la casa de los regios.

Hablando de torneos cortos, el dominio también es para Chivas, que tiene 14 triunfos por 6 empates desde el Invierno 96. Esos datos incluyen los juegos en el Estadio Tecnológico, antigua sede de La Pandilla.

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