¡LAMENTABLE! Afición de Monterrey corretea y golpea a fans de Chivas tras la caída de su equipo (VIDEO)

La violencia sigue sin desaparecer en la Liga MX y en esta ocasión fue a las afueras del Estadio BBVA, donde varios aficionados del Monterrey terminaron correteando y golpeando a los fans de Chivas que se iban encontrando en su camino.

En el video que circula en redes sociales se ve cómo un fan del Rebaño Sagrado sale corriendo detrás de una camioneta que estaba estacionada y, detrás de él, un grupo de personas con el jersey de Rayados que lanzaban golpes y patadas a esta persona.

El fan de Chivas seguía corriendo, pero estos pseudoaficionados no dejaban de corretearlo. En la siguiente toma se puede ver que siguen soltando golpes y patadas, pero ahora a otras personas que se encontraban en la parada del camión; hasta se levanta un hombre que portaba el jersey del Toluca.

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PELEA ENTRE AFICIONADOS DE RAYADOS Y CHIVAS



Tras derrota 3-2 de Rayados, video muestra golpiza a seguidores chivahermanos afuera del estadio en Guadalupe.



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Hechos ocurrieron al exterior del Estadio BBVA… — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 22, 2026

La violencia no desaparece en Monterrey a menos de tres meses del Mundial

Estamos a menos de tres meses de recibir la Copa del Mundo del 2026 en nuestro país, siendo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey las tres ciudades sede para el torneo de la FIFA.

Lamentablemente, a menos de 80 días de que inicie el torneo de selecciones, la violencia sigue haciéndose presente en los estadios de nuestro país, dejando una terrible imagen para los aficionados del extranjero que piensan asistir a cualquiera de las tres ciudades para vivir el Mundial de este año.

El primer encuentro del Mundial que se va a llevar a cabo en el Gigante de Acero será el domingo 14 de junio, cuando Túnez se mida al equipo europeo que saldrá del Repechaje de la UEFA para el Grupo F, que podría ser Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

:#Ar2Sports🦎⚽️:

El estadio BBVA de @Rayados DEBE SER VETADO por la @LigaBBVAMX. Es imposible ir con la camisa del equipo contrario porque pasa esto….



NO ES LA PRIMERA VEZ ! Así se pondrán para el #Mundial2026? Por eso no les dieron juegos de México. pic.twitter.com/zLzwI0LMrI — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 (@ar2_mx) March 22, 2026

Monterrey sigue sin mejorar en el Clausura 2026 de la Liga MX

El Monterrey sigue sin convencer a su afición con sus actuaciones y parece que la salida de Domènec Torrent del club no era la primera solución para que el conjunto regiomontano mejore en el certamen local.

En los últimos cinco encuentros del equipo regiomontano, no han podido conocer la victoria, ya que suman tres derrotas y dos empates. Esta mala racha inició desde el Clásico Regio ante los Tigres.

El siguiente compromiso del equipo de la Sultana del Norte será ante el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio BBVA el próximo 4 de abril del 2026, cuando pase la Fecha FIFA de marzo.

DCO