Arozarena se disculpa tras el Mundial

Arozarena, en el partido contra Estados Unidos a inicios de marzo.

Randy Arozarena se disculpa con su compañero de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, después de que lo insultara por no devolverle un apretón de manos en su enfrentamiento en el Clásico Mundial.

“Entiendo que, con el Día Inaugural a pocos días, no quiero que sea una distracción. Cal y yo hemos hablado y me disculpé por lo que dije después del juego. Nada en el CMB quita el hecho de que somos hermanos y compañeros de equipo. Es familia, y ambos estamos enfocados en ayudar a los Mariners a ganar la Serie Mundial”, explicó Arozarena en un comunicado.

El incidente entre ambos ocurrió el 9 de marzo, cuando Arozarena se inclinó para saludar a Cal Raleigh, que estaba en cuclillas en el plato. El pelotero declinó devolverle la mano en un juego en el que los estadounidenses vencieron 5-3 a México.

TE RECOMENDAMOS: LaLiga de España Barcelona gana y sigue como líder en España

Cal Raleigh calificó a Arozarena como un “hermano”, al tiempo que explicó que no había tensión entre los compañeros.

“Amo a Randy, de verdad. Odio que esto sea un tema. No hay bronca cuando regresemos a Seattle. Es mi hermano. Somos familia”, expresó el estadounidense.

Raleigh reiteró sus sentimientos la noche del sábado después de su juego de los entrenamientos de primavera.

“Lo hablamos y todo salió muy bien”, indicó Raleigh, según MLB.com. “Randy sabe que lo quiero, y que es un hermano, y que esto quedó en el pasado y ninguno de nosotros va a arrastrar esto hacia adelante. Estamos en un buen momento”.

Los Marineros abren la temporada el jueves contra los Cleveland Guardians.

Los Marineros de Seattle vienen de una temporada en la que ganó el primer título del Oeste de la Liga Americana de la franquicia desde 2001. Raleigh se convirtió en el séptimo jugador distinto en la historia de las Grandes Ligas en conectar 60 jonrones en una temporada.