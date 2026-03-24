Aseguran que Messi no necesita descansar

Para Lionel Messi, la prematura eliminación del Inter Miami en la Copa de Campeones de la Concacaf modificó la antesala del que debe ser el último Mundial de su carrera. Un inesperado mazazo que reducirá la carga de trabajo para un delantero que cumplirá los 39 años.

La frustrada realización de la Finalissima contra España en Qatar por la guerra en Oriente Medio le permitirá tener una última función en casa con Argentina.

No contemplan darle descanso a Messi de aquí hasta junio. Según Javier Mascherano, jugar es lo que más le conviene.

“No tenemos muchos partidos entre semana de cara a estos próximos dos meses. Hay sólo dos o tres semanas donde vamos a tener partidos entre semana, el resto va a ser un partido por semana”, afirmó el entrenador argentino. “Todo lo que podamos contar con Leo, bienvenido sea”.

El Dato: El inter miami se ha caracterizado por ser uno de los equipos de la MLS con más futbolistas nacidos en Argentina y alrededor de su historia han pasado 23.

Rumbo a la penúltima fecha internacional antes del Mundial que se jugará en Norteamérica, Messi fue el autor del segundo gol de su Inter Miami en la victoria de visitante 3-2 ante New York City FC, en la MLS. El tanto de tiro libre fue su cuarta anotación en igual número de partidos disputados esta temporada con los reinantes campeones de Estados Unidos.

Lionel Messi e Inter Miami sufrieron un duro golpe dentro de sus objetivos del 2026 al caer eliminados por Nashville en los octavos de final en la Concachampions, un título que querían ganar.

“Entendemos que entra en un período que es prácticamente una recta final. Pero lo conocemos y tomamos las decisiones consensuadas por sus sensaciones y cómo se va sintiendo”, remarcó.

115 goles tiene Lionel Messi en su carrera con la Selección de Argentina

Restan menos de dos meses y medio para el debut de Argentina en el Mundial, programado para el 16 de junio contra Argelia en Kansas City. Ocho días después, el capitán argentino cumplirá 39 años. La Albiceleste también se cruzará con Austria y Jordania en el Grupo J de un torneo ampliado a 48 equipos y 104 partidos.

Messi viajaba a Buenos Aires para incorporarse a los trabajos de la selección campeona del mundo, que de tener un duelo contra el ganador de Europa acabó a los apuros programando un par de ensayos contra equipos africanos.

El primero será el viernes contra Mauritania y contra Zambia, el siguiente martes. Ambos fogueos serán en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

Habrá mucha expectativa por lo que haga o pueda decir Messi, quien acaba de superar la barrera de los 900 goles en su carrera, durante los próximos días o en su defecto el seleccionador Lionel Scaloni.

Lionel Messi sigue sin confirmar con certeza que acudirá a su sexto Mundial de Futbol, advirtiendo que la decisión final se tomará en base del día a día y midiendo su condición física.

Fuera de carrera en la Cconcacaf, la Pulga no se verá exigido a disputar partidos entre semana en los próximos dos meses y se enfocará solamente en la MLS.

“Tratamos de cuidarlo todo lo posible. Sabemos que él donde más cómodo se siente es jugando y también lo que le mejor le hace a su físico. Ahora irá a la selección y a la vuelta iremos viendo”, añadió.

Probablemente sea el mejor escenario para Inter Miami, la selección y Leo Messi, quien llegó a los 54 goles en la liga estadounidense y a los 901 en su carrera.

“Es un jugador importante. Claramente sin él es imposible que podamos alcanzar los objetivos que tenemos planteados”, destacó Mascherano quien llegó a Miami en busca de un mejor panorama.