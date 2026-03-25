Despliegan más de 10 mil elementos de seguridad por reapertura del Azteca

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará un operativo de más de 10 mil elementos para el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México (Azteca) el próximo 28 de marzo, cuando se enfrenten las selecciones de México y Portugal en un amistoso previo al Mundial 2026.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que el dispositivo tiene como objetivo “salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía”, en coordinación con instancias federales como la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el esquema del Plan Kukulkán. Aprovecharán el partido para hacer un ensayo de la seguridad que tendrán el día que arranque la justa veraniega.

EL DATO: EL GOBIERNO de la CDMX anunció la transmisión del partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte en el Zócalo con pantallas gigantes.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que el Estadio Banorte “es un emblema para nuestra capital y para la historia del futbol mundial”, al tiempo que subrayó que el partido entre el Tricolor y la Selección de Portugal representa “una antesala prácticamente rumbo al Mundial”.

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“La Ciudad de México está lista, tiene la logística, la organización y la capacidad para ofrecer la mejor experiencia tanto a quienes nos visitan como a quienes viven aquí”, aseguró Brugada Molina.

La mandataria capitalina manifestó que la Ciudad de México ha cumplido con los compromisos asumidos desde el inicio de la planeación del evento internacional, recordando “dijimos que íbamos a preparar la ciudad para recibir al mundo con orden, con seguridad y con una experiencia urbana de calidad y lo estamos haciendo”.

En total, participarán 10 mil 835 elementos, de los cuales 8 mil 814 serán policías capitalinos de distintas áreas, apoyados con 472 vehículos, 247 motopatrullas, ambulancias, grúas, drones y un helicóptero del Agrupamiento Cóndores.

Como parte del dispositivo “Estadio Seguro”, 4 mil 613 policías serán desplegados en el inmueble y sus inmediaciones, junto con 651 elementos de fuerzas federales.

Al interior del estadio habrá 2 mil elementos de la Policía Auxiliar, encargados de vigilar accesos, gradas, pasillos y zona de cancha. Además, se implementará un operativo contra la reventa en los alrededores del inmueble.

La SSC informó que se realizarán cierres en vialidades clave alrededor del estadio: al norte la avenida Santa Úrsula, al sur de Anillo Periférico, al Oriente la Calzada de Tlalpan y al poniente la avenida del Imán y Gran Sur.

EL TIP: EL PERÍMETRO inmediato al estadio estará limitado al tránsito vehicular, por lo que sólo podrán ingresar unidades autorizadas como vecinos del área.

QUEREMOS un Mundial de juego limpio y sociedad justa, donde no solamente lo vivan quienes entren al estadio, sino toda la población, con actividades deportivas, sociales y culturales en la ciudad CLARA BRUGADA MOLINA Jefa de Gobierno de la CDMX



Como rutas alternas se habilitarán vías como División del Norte, Insurgentes, Miguel Ángel de Quevedo, Circuito Interior, entre otras.

Para el control del tránsito, mil 882 elementos serán desplegados, de los cuales 800 agentes realizarán cortes viales en las inmediaciones para generar un perímetro libre de vehículos.

Además, 240 motopatrulleros escoltarán a las selecciones, cuerpo arbitral y autoridades deportivas desde su llegada a la ciudad hasta el estadio.

De forma paralela, la SSC implementará un operativo con 2 mil 855 elementos en el Zócalo capitalino, donde se transmitirá el partido entre Portugal y México en vivo.

Se instalarán filtros de seguridad, se realizarán patrullajes con drones y se aplicarán cortes a la circulación para facilitar el ingreso y salida de asistentes.

Las autoridades también reforzarán la vigilancia en corredores turísticos, zonas hoteleras y espacios públicos en las 16 alcaldías, ante la alta afluencia esperada.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) implementará un operativo especial para eventos masivos en el Estadio Ciudad de México durante la justa mundialista, que contempla la creación de un “Polígono de Última Milla”: transporte público gratuito, caminatas desde puntos específicos, estacionamientos remotos, restricciones vehiculares y ajustes en rutas concesionadas, con el objetivo de ordenar la llegada y salida de asistentes.

El titular de la dependencia, Héctor Ulises García Nieto, explicó que este esquema se pondrá a prueba en la inauguración del Coloso de Santa Úrsula el 28 de marzo en el que se va a celebrar un partido amistoso entre la selección de Portugal y México.

El servicio de transporte público operará con horario extendido hasta la madrugada, con el fin de garantizar el retorno de los asistentes.

“Habrá posibilidad de que se puedan ir también en Tren Ligero o en cualquiera de esos servicios que los lleven y funcionarán hasta las 01:00 horas de la mañana”, concluyó.