Griezmann deja Al atlético con 211 goles en su historia

El Atlético de Madrid confirmó lo que muchos aficionados ya temían. Antoine Griezmann dejará el club al final de la presente temporada para unirse al Orlando City de la Major League Soccer (MLS). La noticia marca el final de una era para el delantero francés, quien deja una huella imborrable en la historia del club ibérico.

Con 211 goles, Antoine Griezmann es el máximo anotador en la historia del Atlético. Supera a leyendas como Luis Aragonés, quien anotó 173 tantos con la camiseta rojiblanca. Además, con 488 partidos disputados, se posiciona como el cuarto futbolista que más veces ha defendido los colores del club.

Antoine Griezmann viajó a Estados Unidos tras el reciente derbi del Santiago Bernabéu, recibió el permiso del club para cerrar los últimos detalles de su traspaso. Las negociaciones, que se han llevado a cabo en silencio en las últimas semanas, han dado sus frutos y el Atlético ha hecho oficial su salida.

“El Atlético de Madrid y el Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”, dice el comunicado de club español.

Por su parte, el Orlando City también compartió la noticia a través de sus redes sociales, confirmando que el “7” se unirá al equipo en julio del 2026, firmando un contrato que se extenderá hasta la temporada 2027-2028, con la posibilidad de una más para la 2028-29 como jugador franquicia.

“Hemos fichado al ícono mundial del futbol y ganador de la Copa del Mundo. Se unirá al club en julio de 2026 con un contrato hasta la temporada 2027-28”, escribió el club estadounidense. El galo tuvo una corta y mala etapa en el Barcelona para regresar con los colchoneros.

44 Goles acumula el delantero con Francia

La llegada de Griezmann a la MLS representa un paso significativo en su carrera, pero también un momento agridulce para los seguidores del Atlético de Madrid. Desde su llegada al club en 2014, procedente de la Real Sociedad, el delantero se ha convertido en una leyenda.

“El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada”, destacó el boletín del Atlético de Madrid, ayer.

NO ES FÁCIL poner palabras a lo que siento. Es mi casa y ustedes mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que sólo los que sentimos el Atleti podemos entender ANTOINE GRIEZMANN Delantero francés

