NFL inicia en miércoles por 2.a vez en su historia

La NFL abrirá la temporada en miércoles por segunda vez en su historia. Los campeones defensores Seattle recibirán el primer partido de la temporada 2026.

La NFL anunció ayer que los Seahawks disputarán el tradicional partido inaugural como campeones del Super Bowl el 9 de septiembre, un día antes de lo habitual, ya que la liga también tendrá un juego de la Semana 1 en Australia entre los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles. El rival de Seattle en el partido se determinará más adelante.

La única otra ocasión en que el primer partido de la temporada de la NFL se jugó un miércoles fue en 2012, cuando los Cowboys de Dallas visitaron a los Giants de Nueva York. Ese año, el encuentro se trasladó de su habitual espacio de los jueves porque el presidente Barack Obama tenía previsto hablar esa noche en la Convención Nacional Demócrata.

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Los Rams y los 49ers debutarán el 11 de septiembre en Melbourne. Se espera que el partido comience alrededor de las 10:35 de la mañana de ese viernes en Australia, lo que equivale a las 20:35 horas del Este del jueves por la noche en Estados Unidos.

La NFL había disputado partidos de la Semana 1 en Brasil las dos temporadas anteriores, en la primera noche de viernes de septiembre. Pero debido a que el Día del Trabajo en Estados Unidos es en esa fecha, la temporada iniciará el siguiente viernes debido a la prohibición de emitir los partidos debido a la Ley de Transmisiones Deportivas de 1961.

Aunque en los primeros años de la NFL se jugaron partidos los miércoles de manera ocasional, éste será apenas el quinto desde 1950. Hubo dos encuentros el día de Navidad cuando cayó en miércoles en 2024, uno en 2022 que se retrasó por el Covid-19, y el partido inaugural de 2012.

Por otra parte, la NFL se está preparando para la posibilidad de contar con árbitros sustitutos en la temporada 2026, al proponer un cambio de regla por una temporada que permitiría al centro de repeticiones en Nueva York corregir cualquier error “claro y evidente” de los oficiales en el campo en caso de una interrupción laboral.

El comité de competencia dio a conocer el martes sus cambios de reglas propuestos para la próxima temporada, incluidos algunos pequeños ajustes a la regla de la patada de salida y la autorización para que el centro de repeticiones expulse a jugadores por actos flagrantes en jugadas que no fueron sancionadas en el campo.

Los cambios serán considerados por los propietarios en las reuniones de la liga de la próxima semana en Arizona y tendrían que ser aprobados por al menos 24 de los 32 equipos para implementarse.

La propuesta más importante se refiere al plan de contingencia si hay una interrupción laboral entre los árbitros y la liga y la NFL vuelve a utilizar oficiales sustitutos, como hizo al inicio de la temporada 2012. El actual convenio colectivo entre la NFL y la Asociación de Árbitros de la NFL vence el 31 de mayo.

Según la propuesta del comité de competencia, el centro de repeticiones en Nueva York podría asesorar a los oficiales en el campo sobre cualquier castigo no marcado por golpear al pasador (roughing the passer) o por lanzamiento intencional a tierra (intentional grounding), así como sobre cualquier acto que habría derivado en una expulsión si se hubiera señalado una infracción.