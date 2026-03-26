Seis selecciones buscan los últimos boletos al Mundial

Las últimas seis plazas para el Mundial 2026 estarán en juego durante la próxima semana en dos torneos de repechaje que completarán el lote de 48 selecciones.

Dieciséis equipos de Europa competirán por cuatro plazas, mientras que un nuevo torneo intercontinental que se disputa en México determina las otras dos.

El Mundial más grande de la historia (ampliado con respecto a los 32 equipos de Qatar en 2022) será coorganizado por tres naciones por primera vez: Estados Unidos, Canadá y México.

TE RECOMENDAMOS: Basquetbol NBA sueña con expansión a Las Vegas o Seattle

El Dato: El Mundial comienza en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 11 de junio. La final será el 19 de julio en el MetLife Stadium, que durante el torneo será denominado Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

Italia, cuatro veces campeona, es el equipo de mayor prestigio en los repechajes europeos. Los Azzurri intentan evitar la ignominia de quedarse fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva.

“Es innegable que hay nerviosismo. Sólo alguien sin sangre corriendo por sus venas no lo sentiría”, indicó el técnico Gennaro Gattuso.

Nueva Caledonia, Surinam, Kosovo y Albania buscan su primer Mundial.

En 2018 y 2022, los italianos ni siquiera llegaron al torneo al quedar fuera en el playoff en una humillación absoluta para una nación enloquecida por el futbol.

5 copas del Mundo tiene Brasil en la historia del torneo

No es de extrañar que el país esté en vilo esta semana. Italia nuevamente tendrá que disputar el playoff a la Copa del Mundo, uno de los 16 equipos europeos que compiten por los cuatro cupos restantes del continente para el torneo de este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

La Copa del Mundo nunca ha sido tan grande, ampliada a 48 países, incluidos 16 de Europa. Y aun así Italia necesita entrar por la puerta de atrás, una mala imagen para el cuatro veces campeón del mundo y un tradicional semillero de este deporte.

Irlanda del Norte se interpondrá el jueves en el camino de Italia en las semifinales del playoff en Bergamo. Si gana (y la Azzurri es amplia favorita), necesitará luego vencer a Gales o a Bosnia y Herzegovina para avanzar a la Copa del Mundo.

17 justas ha jugado el Tricolor a lo largo de su trayectoria

Siempre es peligroso decir que la carrera de un jugador considerado entre los mejores futbolistas del mundo está por terminar (como en el caso de Cristiano Ronaldo que se dirige a otro Mundial a los 41 años o de Lionel Messi), pero ésta podría ser la última oportunidad de Robert Lewandowski de jugar un Mundial.

El delantero del Barcelona, de 37 años, se alejó brevemente de la selección de Polonia el año pasado, declarándose no disponible después de que el entonces entrenador Michal Probierz le quitara la capitanía. Probierz renunció tras la derrota ante Finlandia y Lewandowski regresó de inmediato al equipo en agosto bajo el nuevo técnico Jan Urban. El máximo goleador histórico de Polonia recuperó también el brazalete de capitán.

Habrá más equipos europeos que de cualquier otro continente en el Mundial, un total de 16. Los que ya aseguraron su lugar son 12 y los últimos cuatro avanzarán mediante los repechajes.

Ocho semifinales a partido único serán seguidas por cuatro duelos por el pase. Los ganadores de las finales aseguran el boleto.

Compiten los 12 segundos de la fase de grupos de las eliminatorias, así como cuatro equipos en función de su desempeño en la Liga de Naciones de la UEFA.

Los equipos mejor ubicados en el ranking serán locales en las semifinales. Los anfitriones de las finales se determinaron por sorteo.

Por otra parte, hay un formato distinto para los repechajes intercontinentales, denominado como “Torneo Clasificatorio” por la FIFA.

Dos equipos avanzarán de un grupo de seis. La lista quedó integrada por dos equipos de la Concacaf (Jamaica y Surinam) y uno de cada una de estas confederaciones: Asia (Irak), África (República Democrática del Congo), Sudamérica (Bolivia) y Oceanía (Nueva Caledonia).

Las cuatro naciones peor ubicadas en el ranking juegan en dos semifinales. El ganador avanza a una final contra uno de los dos equipos mejor ubicados. Los ganadores de esos partidos se clasifican al Mundial.

Los equipos mejor ubicados en el ranking fueron República Democrática del Congo e Irak.

Los partidos de repechaje se disputan en Guadalajara y Monterrey.

Equipos

Coanfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Qatar, Arabia Saudí y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Concacaf: Curazao, Haití y Panamá.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Oceanía: Nueva Zelanda.

UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza.

Calificados