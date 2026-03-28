México vs Portugal: ¿Cuántas veces se han enfrentado estas selecciones en la historia?

La Selección Mexicana eligió a su similar de Portugal para enfrentarse en su primer encuentro de la Fecha FIFA de marzo, compromiso que servirá para que el combinado azteca continúe su preparación de cara al Mundial 2026 y la cancha del Estadio Azteca se reinaugure después de dos años de remodelaciones.

En toda la historia, los mexicanos y lusos se han visto las caras en cinco ocasiones, pero el Tricolor nunca le ha podido ganar al combinado europeo, que tiene tres victorias sobre México, además de que solo se han enfrentado en una ocasión en la Copa del Mundo.

La última vez que México y Portugal sostuvieron un cotejo fue el 2 de julio del 2017, cuando Portugal derrotó 2-1 a la Selección Mexicana en la cancha del Spartak Stadium, compromiso correspondiente a la Copa Confederaciones de aquel año.

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Estamos de manteles largos, vaya que andamos volando alto esta noche con @VivaAerobus. ✈️#SomosMéxico



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Estas son todas las ocasiones que México y Portugal se han enfrentado

México y Portugal se han visto las caras en cinco ocasiones en la historia, siendo la primera vez en abril de 1969, tres años después de que se inauguró la cancha del Estadio Azteca, aunque nunca se han enfrentado en el recinto ubicado en la Ciudad de México.

6 de abril de 1969 - México 0-0 Portugal - Estadio Nacional - Amistoso

21 de junio de 2006 - México 1-2 Portugal - Estadio Gelsenkirchen - Copa del Mundo

6 de junio de 2014 - México 0-1 Portugal - Gillette Stadium - Amistoso

18 de junio de 2017 - México 2-2 Portugal - Kazan Arena - Copa Confederaciones

2 de julio de 2017 - México 1-2 Portugal - Spartak Stadium - Copa Confederaciones

Esta será la sexta vez que mexicanos y lusos se enfrenten, aunque la primera vez en territorio azteca, un encuentro que promete muchísimas emociones por las estrellas que presenta el cuadro de Roberto Martínez.

¡Es bellísimo! 🤩🏟️



'La Hormiga' González y Álvaro Fidalgo nos representan a todos admirando el interior del @EstadioBanorte tras la remodelación.



¡Ya falta nada para el grandía! 🇲🇽#SomosMéxico pic.twitter.com/21Y7J8ACA7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 28, 2026

Cristiano Ronaldo, el gran ausente para el México vs Portugal

Hace una semana, Roberto Martínez presentó su convocatoria para los partidos de Portugal en la Fecha FIFA; sin embargo, el técnico del combinado luso dejó fuera de la lista a la máxima estrella de esta selección, Cristiano Ronaldo.

La afición mexicana esperaba con ansias que CR7 pisara nuestro país para medirse al combinado nacional; sin embargo, una lesión muscular leve que presentaba el delantero del Al-Nassr generó que no pudiera disputar los últimos dos encuentros de preparación antes del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo estuvo cerca de asistir al Estadio Azteca y pisar por primera vez nuestro país, pues en su carrera nunca ha disputado un encuentro en tierras aztecas y el compromiso ante México era la oportunidad perfecta para que ‘El Bicho’ mostrara sus habilidades en México.

DCO