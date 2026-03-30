Mora confirma regreso próximo fin de semana

Mora conduce el balón en el Xolos vs. Atlético de San Luis del pasado 17 de enero.

El juvenil mediocampista Gilberto Mora aseguró que confía en estar de vuelta a las canchas la próxima semana, pues no ha podido jugar debido a una pubalgia, la cual le ha impedido tener actividad tanto con los Xolos de Tijuana como con la Selección Mexicana.

“Voy muy bien. Ya casi, yo creo que la siguiente semana ya (recibo) el alta”, aseguró Gilberto Mora en una breve charla con la cadena TUDN.

Esto significaría que el joven futbolista podría reaparecer el próximo viernes 3 de abril, cuando Xolos reciba en el Estadio Caliente a Tigres en encuentro de la Jornada 13 del Clausura 2026.

Gilberto Mora tiene poco más de dos meses de inactividad, pues no juega desde el 17 de enero, cuando disputó 45 minutos en el empate de Xolos 1-1 contra Atlético de San Luis en la Jornada 3 de la Liga MX de futol nacional.

El Dato: Gilberto Mora debutó como futbolista profesional el 18 de agosto del 2024, cuando jugó 18 minutos en el triunfo de Xolos por 3-1 sobre Santos en la J8 del Apertura 2024.

El jugador chiapaneco solamente ha tenido actividad en dos partidos de Tijuana en lo que va del Torneo Clausura 2026, pues también estuvo en la igualada 1-1 contra el América en la Fecha 1, encuentro en el que estuvo 87 minutos en la cancha del Estadio Caliente.

Mucho se dice que la baja de juego del equipo fronterizo es por la ausencia del futbolista, pues de la mano de Sebastián Abreu llegaron a la Liguilla.

La pubalgia, lesión por sobrecarga muscular, ha mantenido fuera de circulación a Gilberto Mora, quien es una de las principales opciones en el mediocampo de la Selección Mexicana con miras al Mundial 2026.

Gilberto Mora no ha jugado con la Selección Mexicana de Futbol desde el 18 de noviembre del 2025, cuando los dirigidos por Javier Aguirre cayeron 2-1 a manos de Paraguay en un amistoso en San Antonio, Texas.

El futbolista de los Xolos de 17 años de edad disputó 67 minutos en aquella derrota contra el conjunto guaraní, en el que fue el último compromiso que tuvo el Tricolor en el 2025.

Hasta el momento, Gilberto Mora registra 337 minutos y una asistencia en cinco partidos con la Selección Mexicana mayor, con la cual tuvo su debut en el triunfo de 2-0 ante Arabia Saudita en los cuartos de final de la Copa Oro 2025.

El originario de Chiapas, atribuyó su pubalgia a la sobrecarga de partidos por lo apretado del calendario de la Liga MX, que en este Clausura 2026 tuvo juegos más pegados debido precisamente a la realización de la Copa del Mundo.

“Pues como que fue mucha carga de partidos y eso. (Recuperarse rápido por ser joven). Sí, es lo bueno”, comentó al respecto el atacante.

La reaparición del mediocampista Gilberto Mora con la Selección Mexicana podría darse el próximo 22 de mayo, cuando el cuadro dirigido por Javier Aguirre choque contra Ghana en duelo de preparación con sede en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, pues mañana por la noche el Tricolor enfrenta a Bélgica en Chicago, Illinois, y en abril no tiene amistosos programados.

Xolos está fuera de zona de Liguilla al estar ubicado en el sitio 13 de la clasificación con 12 unidades, pues los dirigidos por el exgoleador uruguayo Sebastián Abreu apenas han ganado dos partidos, el más reciente de ellos por pizarra de 3-0 sobre León en la Jornada 11.

Además de Tigres, a Tijuana le falta enfrentar en la última parte de la fase regular del Clausura 2026 a Bravos, Cruz Azul, Pachuca y Chivas, el líder del campeonato tras 12 fechas disputadas con una cosecha de 30 puntos.

El año pasado, Gilberto Mora fue uno de los integrantes de la Selección Mexicana Sub-20 en el mundial de la categoría, mismo que se desarrolló en Chile, donde el Tricolor fue eliminado por Argentina en la fase de cuartos de final.

El chiapaneco hizo tres goles y registró dos asistencias durante el certamen en el que jugó tres partidos completos. Marcó dos tantos en el 2-2 contra España y el gol en el 1-0 sobre Marruecos en la primera fase. Siendo uno de los futbolistas más llamativos del certamen y que se llevó las miradas.