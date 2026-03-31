México no se enfrenta a bélgica desde hace 9 años

Siguen las pruebas de calidad para la Selección Nacional de México. Hoy enfrenta en punto de las 19:00 horas a su similar de Bélgica con la firme convicción de demostrar que el conjunto dirigido por Javier Aguirre está para cosas importantes en el próximo Mundial de Futbol que se celebrará en el país.

Con el partido de esta tarde. México se ha enfrentado a Bélgica en siete oportunidades, pero desde hace nueve años no se ven las caras, pues en la última ocasión el marcador terminó 3-3 en un amistoso el 10 de noviembre de 2017.

44 goles con el Tricolor suma Raúl Jiménez

Los Diablos Rojos se encuentran en la novena posición del ranking de la FIFA, mientras que el Tricolor se ubica en el sitio 15. Ambas selecciones también han chocado en Mundiales, pues en el de México 1970 y México 1986 se enfrentaron, pero el más reciente fue en el de Francia 1998.

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Los comandados por el Vasco saben que los exámenes se están acabando y no le han llenado el ojo a la afición mexicana, previo a la justa veraniega. El fin de semana pasado en la reapertura del Estadio Azteca empataron 0-0 ante su similar de Portugal, pero el encuentro dejó mucho qué desear, ya que el combinado se ve sin idea y con muy pocas oportunidades al ataque.

Bélgica viene con nombres importantes, pero posiblemente no los más mediáticos. Romelu Lukaku, el máximo goleador en la historia de la selección con 89 anotaciones en 124 encuentros internacionales, y Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, no entró a la lista después de lesionarse.

Se espera que Javier Aguirre haga algunos cambios en el 11 titular de la Selección Mexicana después del empate contra Portugal, el sábado pasado en el renovado Azteca.

“Para nosotros es importante enfrentar a este tipo de rivales, que están entre los mejores del mundo, porque esto nos muestra el nivel en el que estamos. Ahora tenemos que pensar en hacer las cosas bien ante Bélgica”, comentó el mediocampista Erik Sánchez. El encuentro entre México y Bélgica será en el Soldier Field de Chicago.

Julián Araujo sería otra de las bajas de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. De acuerdo con información de The Herald de Escocia el jugador del Celtic tiene una lesión que lo mantendría fuera de las canchas durante dos meses.

El citado medio escocés dio a conocer que Julián Araujo tiene una distensión en el cuádriceps, por lo que su proceso de recuperación llevaría de siete a ocho semanas, casi el tiempo que falta para que comience la Copa del Mundo.

Esta lesión le impediría a Julián Araujo formar parte de la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, que comienza el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Araujo ha tenido participación en 16 partidos con la Selección Mexicana, con la que debutó el 8 de diciembre del 2021 en un amistoso contra Chile.

Hasta el momento, el lateral de 24 años de edad acumula 957 minutos con el Tricolor, con el que todavía no registra goles ni asistencias.

Sin embargo, estuvo en el plantel de la Selección Mexicana en los dos títulos más recientes del equipo nacional en la Copa Oro, los correspondientes a las ediciones del 2023 y del 2025, esta última ya bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.

Con esta sensible baja, el Vasco sigue en una encrucijada, pues se suma a los lesionados que estaban en su cabeza para ser tomados en cuenta y mientras pasan los días se le va acortando la lista. Santi Gimenez, Luis Chávez, Gil Mora y Edson Álvarez son algunos que preocupan para la justa del 2026.