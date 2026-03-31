¡OFICIAL! Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026 AL MOMENTO; México ya conoce a su último rival

Ya quedaron completos los 12 grupos del Mundial 2026. La mitad de los sectores faltaban por definirse, y ya se completaron este martes con la conclusión de los repechajes intercontinentales y europeos, los cuales definieron a las últimas seis selecciones clasificadas al evento en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los grupos que faltaban por definirse era precisamente el de los tres anfitriones, y México ya conoce a su último rival en el sector A luego de que República Checa superó a Dinamarca en uno de los repechajes de la UEFA.

Francia, vigente subcampeona del orbe, también conoció a su último contrincante en el Grupo I del Mundial 2026, el cual salió del repechaje intercontinental en Monterrey entre Irak y Bolivia. Los otros pelotones que también ya quedaron completados fueron el B, el D, el F y el K.

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

Grupo B : Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Grupo E : Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F : Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo G : Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H : España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I : Francia, Senegal, Noruega y (Bolivia o Irak)

Grupo J : Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K : Portugal, Uzbekistán, Colombia y (Jamaica o República Democrática del Congo)

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

¿Cuántos grupos más hay en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 tendrá un total de 12 grupos, un incremento de cuatro en comparación con los que hubo de Francia 1998 a Qatar 2022.

Las últimas siete ediciones de la máxima cita futbolística tuvieron ocho grupos con cuatro integrantes cada uno. Clasificaban a octavos de final los primeros dos lugares de cada sector. Para el Mundial 2026 se mantienen cuatro integrantes en cada uno de los pelotones.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 arrancará el próximo 11 de junio y lo hará en el Estadio Azteca de la CDMX, donde México se medirá ante Sudáfrica en el partido inaugural del certamen.

Ese mismo día, el Estadio ARKON de Guadalajara recibirá su primer partido en el torneo, con el duelo entre Corea del Sur y República Checa/Dinamarca, los otros rivales de la Selección Mexicana en el Grupo A.

EVG