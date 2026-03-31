¡OFICIAL! Estos son los 48 equipos que jugarán el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá AL MOMENTO

Se conoce ya a los 48 participantes en el Mundial 2026.

Ya se conocen las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. La culminación de la Fecha FIFA de marzo trajo los desenlaces de los repechajes intercontinentales y europeos, de los cuales salieron los últimos seis equipos que faltaban por clasificar a la justa.

A falta de 72 días para la inauguración en el Estadio Azteca con el México vs Sudáfrica también ya quedaron completos los 12 grupos del magno evento, que será inédito por ser el primero en tres países y con la participación de 48 selecciones, 16 más de las que hubo de Francia 1998 a Qatar 2022.

Fulltid – VI ÄR KLARA FÖR VM 2026! 🇸🇪 pic.twitter.com/AsCknReYNH — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 31, 2026

Los 48 clasificados al Mundial 2026

Anfitriones : México, Estados Unidos y Canadá

Europa : Alemania, España, Francia, Bélgica, Portugal, Suiza, Escocia, Países Bajos, Bélgica, España, Noruega, Austria, Inglaterra, Croacia, Suecia, Turquía, Italia/Bosnia y Herzegovina y Dinamarca/República Checa

Sudamérica : Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia y Ecuador

Asia : Corea del Sur, Qatar, Japón, Irán, Arabia Saudita, Jordania y Uzbekistán

África : Sudáfrica, Costa de Marfil, Marruecos, Egipto, Cabo Verde, Túnez, Senegal, Argelia y Ghana

Concacaf : Curazao, Haití y Panamá

Oceanía: Nueva Zelanda

¿Cuántas ciudades serán sedes en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 de la FIFA tendrá como sede a 16 ciudades, 11 de Estados Unidos, tres de México y dos de Canadá.

Estados Unidos albergará 72 de los 104 partidos que se llevarán a cabo, incluyendo todos los de cuartos de final en adelante. La final se efectuará en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

¿Cuántos juegos más habrá en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 será testigo de 104 partidos, 40 más de los que se vivieron en Qatar 2022, la última edición de la justa con la participación de 32 selecciones.

Francia 1998 fue la primera edición que tuvo 64 partidos al incrementarse el número de 24 representantes de Estados Unidos 1994 a 32 en tierras galas.

La cantidad de 64 encuentros se mantuvo por siete ediciones, siendo la última la de hace cuatro años en Qatar, pues el Mundial 2026 tendrá la inédita participación de 48 selecciones, un incremento de 16 equipos.

EVG