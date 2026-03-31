Parón de F1 ayuda a la FIA a evaluar cambios

Oliver Bearman en su monoplaza, el fin de semana, durante el GP de Japón.

La cancelación de las carreras en Bahrein y Arabia Saudita deja a la Fórmula 1 y a la FIA con un mes de descanso antes del Gran Premio de Miami para determinar en qué problemas centrarse y qué hacer.

La FIA está aprovechando ese tiempo para celebrar “una serie de reuniones”, indicó el organismo rector del deporte después del Gran Premio de Japón del domingo, “para evaluar el funcionamiento de las nuevas regulaciones y determinar si se requieren ajustes”.

Un enorme choque que dejó a Oliver Bearman cojeando. Adelantamientos que a veces ocurren por accidente y el cuatro veces campeón Max Verstappen sopesando retirarse son algunos de los temas a tratar el próximo mes.

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El Dato: Kimi Antonelli, de 19 años, el primer adolescente en liderar la clasificación de la F1, es un rostro apropiado para la nueva era tras victorias consecutivas en China y Japón.

El choque de Bearman pone el foco en la seguridad. Mucho antes de que Oliver Bearman rebotara sobre el césped en Suzuka y se estrellara contra la barrera antes de alejarse cojeando con una rodilla magullada, los pilotos ya advertían de esto.

Bearman estaba utilizando potencia eléctrica adicional para intentar adelantar al argentino Franco Colapinto, lo que generó una gran diferencia de velocidad cuando el sudamericano se cruzó delante de él. El joven piloto de Haas tuvo que elegir entre chocar a Colapinto o al muro.

Afirmó que la diferencia de velocidad, de alrededor de 50 km/h, fue un “exceso de velocidad enorme” y algo “que no hemos visto antes en la Fórmula 1”.

72 puntos tiene Kimi Antonelli actualmente en la Fórmula 1

Esto ha preocupado a los pilotos desde que se redactaron las nuevas regulaciones, con un papel importante para los aumentos de potencia eléctrica. Algunos pilotos han expresado inquietud por lo que podría ocurrir en un circuito urbano con barreras cerca de la pista.

La FIA se refirió específicamente a “la contribución de las altas velocidades de aproximación en el accidente” en su comunicado del domingo en el que anunció reuniones para revisar las reglas.

Este año hay muchas más maniobras de adelantamiento, ya que los pilotos activan el “modo adelantamiento” para obtener potencia eléctrica extra y luego, a menudo, el auto al que acaban de pasar los vuelve a alcanzar. En ocasiones, los pilotos están informando de adelantamientos que no esperaban.

Los pilotos no tienen control total sobre cuándo se despliega la potencia eléctrica, más allá del modo adelantamiento. La mayor parte la determina un algoritmo que funciona junto con la aceleración normal del motor.

El campeón Lando Norris ha pedido más control sobre la potencia, pero el principal ajuste de reglas hasta ahora fue limitar la recarga de la batería

El cuatro veces campeón Max Verstappen es el crítico más contundente de los autos del 2026 desde la pretemporada y reiteró su pensamiento de no seguir compitiendo en la Fórmula 1.

La pregunta ahora para la F1 y la FIA es cuánto peso deberían tener las palabras del cuatro veces campeón, especialmente cuando una figura como Lewis Hamilton respalda el nuevo enfoque.

La FIA tiene un nuevo mandato para promover el “equilibrio competitivo” en la F1, hasta ahora en gran medida no lo ha puesto a prueba, pero Japón fue una señal de que el dominio de Mercedes quizá no alcance el nivel que Verstappen y Red Bull lograron.

McLaren se recuperó de problemas técnicos mientras Oscar Piastri terminó segundo y presionó a Antonelli al inicio.