¿Cómo quedó Isaac del Toro en la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026? Resultado y posiciones

Se realizó la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, en donde el ciclista mexicano Isaac del Toro llegó con la intención de recortar distancia, terminando en octavo lugar general. La competencia del día comprendió una exigente ruta desde Pamplona-Iruña hasta las Cuevas de Mendukilo.

El Torito se mantuvo activo dentro del grupo principal, siempre entre los grandes competidores como Primos Roglic, Florian Lipowitz, Harold Tejada y Juan Ayuso. El ganador fue Paul Seixas, quien lanzó un ataque que nadie pudo contener.

El nacido en Ensenada, Baja California, culminó en el onceavo lugar de la segunda etapa, que lo ayudó a posicionarse en el octavo peldaño general, con buenas oportunidades de pelearle a los líderes de la Vuelta al País Vasco.

Etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026

Paul Seixas - 4:11:48 Mattias Skjelmose - +1:25 Primoz Roglic - +1:25 Cian Uijtdebroeks - +1:25 Ben Tulett - +1:25 Alex Baudin - +1:25 Ion Izagirre - +1:25 Florian Lipowitz - +1:25 Clement Champoussin - +1:31 Harold Tejada - +1:43 Isaac del Toro - +1:43

Clasificación general de la Vuelta al País Vasco 2026

Paul Seixas - 4:28:47 Primoz Roglic - +1:59 Florian Lipowitz - +2:08 Mattias Skjelmose - +2:14 Ben Tulett - +2:27 Alex Baudin - +2:31 Ion Izagirre - +2:36 Isaac del Toro - +2:44 Harold Tejada - +2:48 Cian Uijtdebroeks - +3:01

El ciclista mexicano Isaac del Toro vuelve a competir en la Vuelta al País Vasco este miércoles 8 de abril cuando se corra la tercera etapa. La acción arranca a las 7:30 horas, tiempo del centro de México.

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