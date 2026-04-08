El Madrid pierde por primera vez tras 14 años ante el Bayern Múnich

Vinícius Jr. se lamenta después de una falla que tuvo el Real, ayer, en la UCL.

Luis Díaz y Harry Kane convirtieron los dos goles con los que el Bayern Múnich cortó una racha de 14 años sin derrotar al Real Madrid, al que venció 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Los Bávaros no vencían al conjunto merengue desde el 17 de abril del 2012, cuando se impusieron por el mismo marcador en el Allianz Arena en las semifinales de ida de la Liga de Campeones de Europa 2011-2012. Franck Ribéry y Mario Gómez hicieron los tantos del cuadro alemán en aquel cotejo. Los Muniqueses avanzaron a la final aquella vez.

El Dato: El rumano Mircea Lucescu, el tercer entrenador con más títulos (35) en la historia del futbol, murió a los 80 años a causa de un infarto que sufrió la semana pasada.

El colombiano Luis Díaz abrió los cartones en la recta final del primer lapso, cuando al minuto 41 definió con un remate de derecha tras quedar solamente ante Andriy Lunin, después de un pase filtrado de Serge Gnabry.

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Los Bávaros aumentaron la diferencia apenas iniciado el complemento. Harry Kane abatió al cancerbero merengue con un tiro de derecha fuera del área, con comba incluida, a pase de Michael Olise al minuto 46.

El Real Madrid nunca se da por vencido y al minuto 74 se metió al partido con un remate poco ortodoxo de zurda de Kylian Mbappé, tras ser asistido por Trent Alexander-Arnold. El balón rebasó por completo la línea y se venía un cierre trepidante de partido.

Enseguida de la anotación de Donatello, el Bayern Múnich intentó recuperar su ventaja de dos dianas con aproximaciones de Harry Kane y Jonathan Tah.

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Vinícius Júnior tuvo una de las mejores ocasiones del Madrid en un mano a mano con Manuel Neuer a los 61’, pero el delantero brasileño no pudo superar al arquero del Bayern y su intento dio en la parte exterior de la red. Unos minutos después, Manuel Neuer (soberbio con nueve atajadas) se lanzó a su derecha para realizar una buena parada ante un disparo de Kylian Mbappé.

Neuer ya había realizado dos paradas difíciles para evitar que el Madrid encontrara el gol en el primer tiempo, en otros intentos de Mbappé y Vinícius.

El defensor del Madrid, Álvaro Carreras, despejó sobre la línea un remate de Dayot Upamecano en el primer tiempo.

Por su parte, el alemán Kai Havertz hizo al minuto 91 el solitario gol con el que el Arsenal doblegó 1-0 al Sporting Lisboa en la capital de Portugal. Definió con un remate raso de zurda en el área luego de recibir un magistral pase del brasileño Gabriel Martinelli.

Al minuto 86, un error de David Raya casi provoca el gol del Sporting. Un disparo potente le dio problemas al arquero español, quien no se pudo quedar con el esférico de primeras, dando un rebote que logró despejar.