Isaac del Toro y su inspirador mensaje tras quedar fuera de la Vuelta al País Vasco; “trataré de volver muy fuerte”

Se reveló que el ciclista mexicano Isaac del Toro no seguirá corriendo en la Vuelta al País Vasco 2026 y en sus redes sociales el atleta compartió un mensaje en donde agradeció por el apoyo que ha recibido, así como las atenciones de sus compañeros, asegurando que volverá más fuerte.

“No puedo esperar para volver. Gracias a todos por sus buenos deseos, trataré de volver muy pronto y muy fuerte. Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores”, dice el mensaje del azteca en Instagram.

El Torito tuvo una fuerte caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 que derivó en una rotura en el músculo del muslo derecho y varias abrasiones relacionadas. Pese al mal pronóstico, el mexicano se mostró optimista.

“Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar y que, a pesar de todo, estaré bajo control por unas semanas gracias a todos por tus mensajes, su atención y por creer en mí”, indicó.

Antes de la Vuelta al País Vasco el pedalista tricolor tenía tres carreras en el año y con resultados destacados. Isaac del Toro fue primer lugar en el UAE Tour y el Tirreno-Adriático, además se quedó con el segundo lugar del Strade Bianche.

Los resultados previos hacían pensar que Isaac del Toro podría tener un gran resultado en la Vuelta al País Vasco, pero lamentablemente la lesión lo privará de la competencia, aunque no se reveló el tiempo que durará su recuperación.

Así fue la caída de Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco

El mexicano Isaac del Toro, sufrió una aparatosa caída durante la Etapa 3 de la Vuelta al País Vasco, la cual lo dejó fuera de la competencia por una lesión, que le impidió seguir en la bicicleta.

La caída del mexicano fue entre el kilómetro 80 y 100; en el video se puede ver cómo El Torito se levanta, espera un momento para dejar pasar el dolor del golpe que recibió y vuelve a tomar su bicicleta para seguir la competencia.

Sin embargo, unos metros adelante, Isaac del Toro vuelve a detenerse y el vehículo del UAE Team Emirates XRG lo retira de la competencia para salvaguardar su integridad.

En la transmisión se podía ver que el mexicano sufrió raspones en el glúteo y el femoral derecho; además, al retirarse de la competencia, Isaac del Toro estaba cojeando antes de subirse al vehículo de su equipo.

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