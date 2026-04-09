Julio César Chávez y El Travieso Arce pelean con causa en feria de Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, presentó la pelea de box de exhibición entre Julio César Chávez y Jorge Arce, quienes chocan el sábado 9 de mayo como parte de las actividades de La Feria que se realiza del 23 de abril al 10 de mayo.

“Tendremos una pelea de box entre el gran campeón y El Travieso Arce. Julio es un hombre que es referencia en la lucha contra las adicciones, que ha inspirado a muchas personas y que aceptó la invitación después de rogarle. Luego otro mes de rogarle al Travieso. Se nos resistían, pero van a ir a pelear con causa porque vamos a desarrollar un modelo que el propio Julio César nos va a ayudar contra las adicciones a favor de los jóvenes y los adolescentes”, agregó.

El Dato: Julio César Chávez posee récords impresionantes en su trayectoria, como el de más peleas por campeonato mundial con 37.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el mandatario y los exboxeadores hablaron de lo que será este combate, el cual tiene como intención promover el deporte en el estado y alejar a los jóvenes de las adicciones.

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Julio César Chávez explicó que tomó la pelea porque fue una promesa que le hizo al gobernador de Puebla.

“Le dije que si él apoyaba el deporte yo lo iba a apoyar en todo. Está cumpliendo. Él tiene palabra y yo tengo palabra”, añadió que otro motivo fue que se le prometió un combate a su hijo, Julio César Chávez Jr. en el estado.

“Acepté este reto porque le dije: ‘está bien, pero después vas a llevar a pelear a mi hijo a Puebla’. Entonces también por eso acepté”.

5 títulos mundiales ganó el “César del Boxeo” en su carrera

Sobre la carrera del Junior, la leyenda comentó: “Lo veo muy enfocado gracias a Dios, parece que ésta es la buena. Está enfocado en su pelea del 25 de abril en Reynosa y luego va a pelear en Puebla, la fecha ya la veremos”.

JC Chávez, nacido en Sonora, es el boxeador más grande que ha salido de México. Fue campeón del mundo en tres categorías diferentes (superpluma, ligero y superligero) y su récord profesional es de 107 victorias, dos empates y seis derrotas. Es miembro del Salón Internacional de la Fama y su última pelea profesional fue en 2005.

Durante su carrera, El César del Boxeo luchó con problemas de adicciones, los cuales pudo superar con mucho trabajo,

lo que lo inspiró a ayudar a personas que atraviesan por el mismo problema con sus diversas

clínicas de rehabilitación.

“Cuando me dijeron que era para beneficio de la gente que tiene problemas de alcoholismo y drogadicción lo acepté con mucho orgullo, yo tengo clínicas en donde ayudo a la gente que tiene el problema que yo tengo. Ayudar a la gente haciendo una exhibición con el Travieso me motivó”, indicó.

A pesar que ya no está en condiciones de pelear en un ensogado, la leyenda hará el esfuerzo. “Me cuesta mucho trabajo subirme a un ring, voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda, pero no les garantizo mucho”, dijo.

Por su parte, Jorge Arce se mostró contento de poder pelear con su gran referente profesional. El Travieso compartió que decidió ser boxeador luego de ver la pelea de Julio César Chávez ante Meldrick Taylor en 1990 y logró conquistar siete títulos mundiales en cinco categorías de diferentes pesos.

“Gracias a este señor yo soy campeón. No puedo creer que me suba a boxear con mi máximo ídolo, con el Gran Campeón y que le voy a pegar”, dijo Arce. “Hay que apoyar el deporte, porque un atleta más es un delincuente menos en la calle”, añadió el nacido en Los Mochis.

No es la primera ocasión que se realizan este tipo de combates, pues se comenzaron a hacer famosos durante la pandemia de Covid-19, ya que los boxeadores se subían al ring para apoyar a las personas necesitadas por dicho tema.