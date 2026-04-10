Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tigres vs Chivas; Jornada 14 del Clausura 2026

La Jornada 14 del Clausura 2026 continúa con un duelo clave entre los Tigres de la UANL y las Chivas, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, pues el Rebaño Sagrado quiere seguir en lo más alto de la tabla general.

El equipo de San Nicolás de los Garza ha tenido una temporada de altibajos, pero una victoria ante el líder de la competencia podría ponerlos a pelear por uno de los primeros cinco puestos del torneo.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Tigres vs Chivas

El partido entre los Tigres y las Chivas se jugará este sábado, 11 de abril del 2026, en el Estadio Universitario, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El balón comenzará a rodar en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 7.

Fecha: sábado 11 de abril del 2026

Hora: 17:00

Estadio: Universitario

Transmisión: Canal 7

Chivas quiere seguir de líder en el Clausura 2026

El equipo dirigido por Guido Pizarro viene de derrotar 2-0 al Seattle Sounders en la Concacaf Champions Cup, mientras que los de Gabriel Milito empataron a dos goles con los Pumas en la fecha pasada, un partido que dejo muchas emociones en la cancha del Estadio AKRON.

Este partido también representa la oportunidad del Rebaño Sagrado de mantenerse en lo más alto de la tabla general del Clausura 2026, si quieren jugar de local en la liguilla todos los partidos de vuelta, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Clausura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta Jornada 14 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO