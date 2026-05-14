Francia revela su lista para el Mundial 2026 con sorpresas, excluidos y jugadores históricos ¿Mbappé está dentro?

A 28 días de arrancar el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia, presentó su lista de 26 jugadores para afrontar el torneo de la FIFA en junio y julio próximo, dejando fuera a una estrella del Real Madrid.
El seleccionador francés volvió a convocar a algunos futbolistas del 2022, pero también vemos caras nuevas en la escuadra de Les Bleus, como la de Michael Olise y Ryan Cherki, delanteros del Bayern Múnich y el Manchester City, respectivamente, que en las últimas dos campañas han irrumpido con fuerza en el futbol mundial.
Esta es la convocatoria de Francia para el Mundial 2026
La Selección de Francia es de los primeros equipos que revela su lista de 26 jugadores para afrontar el Mundial 2026 en Norteamérica. Didier Deschamps eligió a los mejores jugadores franceses de la actualidad para formar al conjunto europeo.
PORTEROS
- Mike Maignan
- Robin Risser
- Brice Samba
DEFENSAS
- Lucas Digne
- Malo Gusto
- Lucas Hernández
- Théo Hernández
- Ibrahima Konaté
- Jules Koundé
- Maxence Lacroix
- William Saliba
- Dayot Upamecano
MEDIOS
- N’golo Kanté
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Aurelién Tchouaméni
- Warren Zaire Emery
DELANTEROS
- Maghnes Akliouch
- Bradley Barcola
- Ryan Cherki
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Jean-Philippe Mateta
- Kylian Mbappé
- Michael Olise
- Marcus Thuram
Una de las grandes ausencias en esta lista es la de Eduardo Camavinga, quien a pesar de jugar en el Real Madrid no ha tenido el nivel esperado por Didier Deschamps, por lo que se queda fuera de la Copa del Mundo del 2026.
DCO