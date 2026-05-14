Francia revela su lista para el Mundial 2026 con sorpresas, excluidos y jugadores históricos ¿Mbappé está dentro?

Francia presenta a su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026.

A 28 días de arrancar el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, Didier Deschamps, entrenador de la Selección de Francia, presentó su lista de 26 jugadores para afrontar el torneo de la FIFA en junio y julio próximo, dejando fuera a una estrella del Real Madrid.

El seleccionador francés volvió a convocar a algunos futbolistas del 2022, pero también vemos caras nuevas en la escuadra de Les Bleus, como la de Michael Olise y Ryan Cherki, delanteros del Bayern Múnich y el Manchester City, respectivamente, que en las últimas dos campañas han irrumpido con fuerza en el futbol mundial.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Esta es la convocatoria de Francia para el Mundial 2026

La Selección de Francia es de los primeros equipos que revela su lista de 26 jugadores para afrontar el Mundial 2026 en Norteamérica. Didier Deschamps eligió a los mejores jugadores franceses de la actualidad para formar al conjunto europeo.

PORTEROS

Mike Maignan

Robin Risser

Brice Samba

DEFENSAS

Lucas Digne

Malo Gusto

Lucas Hernández

Théo Hernández

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

Maxence Lacroix

William Saliba

Dayot Upamecano

MEDIOS

N’golo Kanté

Manu Koné

Adrien Rabiot

Aurelién Tchouaméni

Warren Zaire Emery

DELANTEROS

Maghnes Akliouch

Bradley Barcola

Ryan Cherki

Ousmane Dembélé

Désiré Doué

Jean-Philippe Mateta

Kylian Mbappé

Michael Olise

Marcus Thuram

Una de las grandes ausencias en esta lista es la de Eduardo Camavinga, quien a pesar de jugar en el Real Madrid no ha tenido el nivel esperado por Didier Deschamps, por lo que se queda fuera de la Copa del Mundo del 2026.

DCO