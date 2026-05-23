Pumas vs Cruz Azul: A qué hora y dónde ver EN VIVO la final de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Jordan Carrillo y Willer Ditta disputan un balón en la final de ida entre Pumas y Cruz Azul.

Pumas y Cruz Azul definen al nuevo campeón de la Liga MX la noche de este domingo 24 de mayo, cuando midan fuerzas en el Estadio Olímpico Universitario en el partido correspondiente a la final de vuelta del Torneo Clausura 2026.

Auriazules y celestes dejaron todo para el duelo a celebrarse en Ciudad Universitaria luego del 0-0 en la ida en la cancha del Ciudad de los Deportes, donde el portero costarricense Keylor Navas fue fundamental con sus intervenciones para que los felinos salieran con vida.

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Con alegría, mucha actitud y humildad, estamos listos para encarar la Gran Final del torneo. 👊✅#Junt8sPorLaHistoria pic.twitter.com/5X5jzqCJZ9 — PUMAS (@PumasMX) May 23, 2026

Pumas y Cruz Azul van en busca de su octava y décima estrella en la Liga MX, respectivamente. Los del Pedregal quieren romper con 15 años de sequía, mientras que los de La Noria se coronaron por última vez en el Guard1anes 2021.

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¿Dónde ver EN VIVO el Pumas vs Cruz Azul?

El partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la final de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se jugará este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix.

Fecha : Domingo 24 de mayo

Hora : 19:00

Estadio : Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix

Posibles alineaciones de Pumas y Cruz Azul

PUMAS : Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordán Carrillo y Robert Morales.

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Omar Campos, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Amaury García, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rotondi y Gabriel Fernández.

Pumas y Cruz Azul, con pasado doloroso en finales

Pumas y Cruz Azul tienen un pasado reciente lleno de amarguras en finales de Liga MX, pues ambos salieron con las manos vacías la última vez que disputaron el título del futbol mexicano.

Los universitarios sucumbieron a manos del León en el desenlace del Guard1anes 2020, su más reciente aparición en la última fase del campeonato. Por su parte, los cementeros fueron vencidos por el América en la definición del Clausura 2024.

Pumas también cayó en la final del Apertura 2015 a manos de Tigres, y si bien Cruz Azul venció a Santos en la serie por el título del Guard1anes 2021, antes de esa había perdido las seis finales que afrontó.

Pumas y Cruz Azul definen por tercera vez al campeón

Pumas y Cruz Azul se enfrentan por tercera ocasión en una final de Liga MX, luego de sus cruces en las definiciones de las Temporadas 1978-1979 y 1980-1981.

La Máquina se impuso en la primera de ellas por marcador global de 2-0, pero los auriazules cobraron revancha dos años más tarde con un 4-2 después de 180 minutos, con lo que de paso impidieron un segundo tricampeonato de los de La Noria.

EVG