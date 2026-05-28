La FOTO que filtra la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026 con varias sorpresas

La Selección Mexicana es la última en revelar su lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026, pero a solo cuatro días de que Javier Aguirre haga oficial su convocatoria, una imagen comenzó a circular en redes sociales con un listado de 28 jugadores, de los cuales solo dos no estarían en el barco del Tricolor para la Copa del Mundo.
Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘El Warrior’, periodista de TV Azteca, publicó una foto en su cuenta de X donde se puede ver que los 28 futbolistas que están en Pasadena, California, saldrán al Media Day de la Selección Mexicana, especulando que esta sería la lista final para la Copa del Mundo con solo dos jugadores que quedarán fuera de la convocatoria.
Esta es la lista que se reveló en Pasadena, California
Parece que Javier Aguirre ya tiene sus 26 jugadores elegidos y solo necesita descartar a dos futbolistas antes del 1 de junio para revelar oficialmente a sus piezas para la Copa del Mundo de la FIFA.
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- Edson Álvarez
- Roberto Alvarado
- Armando González
- Raúl Jiménez
- Orbelín Pineda
- Jesús Gallardo
- Israel Reyes
- Guillermo Ochoa
- Luis Romo
- César Montes
- Julián Quiñones
- Brian Gutiérrez
- Raúl Rangel
- Obed Vargas
- César Huerta
- Jorge Sánchez
- Santiago Giménez
- Guillermo Martínez
- Johan Vázquez
- Luis Chávez
- Carlos Acevedo
- Gilberto Mora
- Erik Lira
- Alexis Vega
- Kevin Castañeda
- Jesús Gómez
- Álvaro Fidalgo
- Mateo Chávez
Se especula que los jóvenes Kevin Castañeda y Jesús Gómez sean los dos futbolistas descartados por Javier Aguirre, aunque todas las especulaciones terminarán cuando el técnico mexicano revele su lista el próximo 1 de junio.
México tiene dos partidos restantes antes de iniciar el Mundial 2026
La Selección Mexicana se prepara para arrancar su participación en el Mundial 2026 y, antes del 11 de junio, el equipo de Javier Aguirre tendrá dos pruebas con rivales de peso para ajustar sus piezas de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.
El 30 de mayo, el Tricolor se medirá ante Australia en Pasadena, California, y el 4 de junio se verán las caras con su similar de Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Diez, la última prueba de la Selección Mexicana antes de enfrentarse ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.
En el encuentro ante Serbia podríamos ver la posible alineación que se plantará ante Sudáfrica en la inauguración en busca de que México gane por primera vez en un partido inaugural de una Copa del Mundo.
DCO