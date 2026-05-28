La FOTO que filtra la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026 con varias sorpresas

La Selección Mexicana es la última en revelar su lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026, pero a solo cuatro días de que Javier Aguirre haga oficial su convocatoria, una imagen comenzó a circular en redes sociales con un listado de 28 jugadores, de los cuales solo dos no estarían en el barco del Tricolor para la Copa del Mundo.

Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘El Warrior’, periodista de TV Azteca, publicó una foto en su cuenta de X donde se puede ver que los 28 futbolistas que están en Pasadena, California, saldrán al Media Day de la Selección Mexicana, especulando que esta sería la lista final para la Copa del Mundo con solo dos jugadores que quedarán fuera de la convocatoria.

Día de Medios en Pasadena, California.



Cuenten cuántos aparecen. ¿Será que Castañeda y Gómez se suben al barco?

¿Quiénes de ahí no alcanzarán un lugar? pic.twitter.com/lF5HA5CbYX — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) May 29, 2026

Esta es la lista que se reveló en Pasadena, California

Parece que Javier Aguirre ya tiene sus 26 jugadores elegidos y solo necesita descartar a dos futbolistas antes del 1 de junio para revelar oficialmente a sus piezas para la Copa del Mundo de la FIFA.

Edson Álvarez

Roberto Alvarado

Armando González

Raúl Jiménez

Orbelín Pineda

Jesús Gallardo

Israel Reyes

Guillermo Ochoa

Luis Romo

César Montes

Julián Quiñones

Brian Gutiérrez

Raúl Rangel

Obed Vargas

César Huerta

Jorge Sánchez

Santiago Giménez

Guillermo Martínez

Johan Vázquez

Luis Chávez

Carlos Acevedo

Gilberto Mora

Erik Lira

Alexis Vega

Kevin Castañeda

Jesús Gómez

Álvaro Fidalgo

Mateo Chávez

Se especula que los jóvenes Kevin Castañeda y Jesús Gómez sean los dos futbolistas descartados por Javier Aguirre, aunque todas las especulaciones terminarán cuando el técnico mexicano revele su lista el próximo 1 de junio.

¡Qué lindo gol, ‘Memote’! 🥳 La pusiste al rinconcito, papá. 😎



* Tercer gol de Guillermo Martínez con la Selección Mexicana; le anotó a Colombia el día de su debut, a Brasil y ahora a Ghana.#SomosMéxico 💚🤍❤️ #ÚltimaEscala pic.twitter.com/gPz8WGSLVM — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 23, 2026

México tiene dos partidos restantes antes de iniciar el Mundial 2026

La Selección Mexicana se prepara para arrancar su participación en el Mundial 2026 y, antes del 11 de junio, el equipo de Javier Aguirre tendrá dos pruebas con rivales de peso para ajustar sus piezas de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

El 30 de mayo, el Tricolor se medirá ante Australia en Pasadena, California, y el 4 de junio se verán las caras con su similar de Serbia en la cancha del Estadio Nemesio Diez, la última prueba de la Selección Mexicana antes de enfrentarse ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

En el encuentro ante Serbia podríamos ver la posible alineación que se plantará ante Sudáfrica en la inauguración en busca de que México gane por primera vez en un partido inaugural de una Copa del Mundo.

DCO