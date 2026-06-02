¡Orgullo mexicano! Gilberto Mora lidera una lista histórica en la Copa del Mundo 2026

La FIFA dio a conocer las listas definitivas de las selecciones participantes en la Copa del Mundo 2026, en donde destaca el mediocampista mexicano Gilberto Mora, quien será el jugador más joven en participar en el torneo.

Morita, como le dicen al elemento de los Xolos de Tijuana, encabeza la lista de los jugadores más jovenes en disputar el Mundial de Norteamérica con 17 años y 240 días. El azteca es uno de los 22 jugadores menores de 20 años en estar inscritos en el certamen.

Además de Gilberto Mora, algunos de los otros futbolistas nacidos en 2008 que estarán en la justa veraniega son Hugo Sochurek (Chequia), Hamza Abdelkarim (Egipto), Lennart Karl (Alemania) y Ibrahim Mbaye (Senegal).

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La contraparte del mediocampista de La Jauría es Craig Gordon, que con 43 años y 162 días es el futbolista de mayor edad en estar en el Mundial 2026. Gordon es un veterano portero de Escocia y quien lidera a los siete jugadores de 40 años en el torneo.

Además del meta escocés están Cristiano Ronaldo (Portugal), Luka Modric (Croacia), Guillermo Ochoa (México), Edin Dzeko (Bosnia y Herzegovina), Vozinha (Cabo Verde) y Manuel Neuer (Alemania).

Gilberto Mora jugará su primer Mundial

Gilberto Mora jugará con 17 años su primer Mundial con la Selección Mexicana. Desde su debut con los Xolos de Tijuana a los 15 años, de la mano de Juan Carlos Osorio, el mediocampista se consolidó como uno de los mejores de la Liga MX.

Por su talento Mora de inmediato llamó la atención del futbol mexicano, no tardó nada en hacerse titular con los Xolos y en recibir llamados al Tricolor y fue considerado para el Mundial Sub-17 en Chile, en donde México cayó ante Argentina en cuartos de final.

Ya con la Selección Mayor estuvo en el plantel que ganó la Copa Oro y hasta fue titular en la final que se terminó ganando. Siguió siendo considerado por Javier Aguirre durante el proceso hasta ganarse su llamado al Mundial 2026.

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