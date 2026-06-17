FIFA revela VIDEOS de los futbolistas enseñando a pronunciar sus nombre de la manera correcta en el Mundial 2026

Jugadores de la Copa del Mundo 2026 enseñan a pronunciar su nombre

La FIFA compartió en sus redes sociales videos de jugadores de las selecciones participantes en la Copa del Mundo 2026 mostrando la correcta pronunciación de sus nombres. Futbolistas de escuadras como Portugal, Argentina, Japón y Francia enseñaron a los fans a llamarlos como se hace en su idioma nativo.

Uno de los más curiosos fue el de la Albiceleste, la actual campeona del mundo. Este metraje fue grabado el día del Media Day, en donde también se tomaron las fotos oficiales para el torneo. Aunque en Argentina se habla español, hay apellidos que vienen de Europa, por lo que su vocalización puede ser engañosa.

Lo más llamativo fue que el nombre de algunos futbolistas estaba mal escrito. Por ejemplo, a Nicolás Tagliafico le pusieron “Nicholas Tagliafico” y a Leandro Paredes, estrella de Boca Juniors, como “Leonardo Paredes”. Además, a Exequiel Palacios le pusieron su apellido como “Pacacios”.

🎙️ Nos 2️⃣6️⃣ Bleus pour la Coupe du monde 2026 🇫🇷 pic.twitter.com/CuJ7euonWH — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 14, 2026

🏆⚽️🔥 MUNDIAL 2026:



🇯🇵 Los jugadores de Japón sostienen carteles con sus nombres y los pronuncian ellos mismos para ayudar al público internacional (incluidos periodistas y narradores deportivos) a decirlos correctamente durante el Mundial.



Así suenan sus nombres:🎙️🇯🇵… — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 16, 2026

En la Selección de Japón uno a uno los jugadores mostraron a decir su nombre, que son de los más complicados de pronunciar si no estás acostumbrado a su fonética.

De igual manera la Selección de Portugal hizo el mismo ejercicio antes de su debut en la justa, en donde Cristiano Ronaldo igualó al capitán argentino Lionel Messi, como los únicos jugadores en aparecer en seis ediciones de la Copa del Mundo.

Portugal empata con Congo en su debut en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y sus compañeros de Portugal tuvieron que conformarse el miércoles con un magro empate 1-1 ante Congo en su estreno en el Mundial.

Congo, en su primera Copa del Mundo en 52 años, se convirtió en la segunda nación africana que protagoniza un batacazo ante una potencia europea en el torneo. El debutante Cabo Verde igualó 0-0 con la campeona europea España el lunes.

Una multitud de 68.777 espectadores en el NRG Stadium de Houston, mayormente hinchas de Portugal, presenció la actuación del primer combinado de Congo en un Mundial desde la edición de 1974, cuando la nación tenía el nombre de Zaire.

Portugal players pronounce their names .



Bruno what ? ? ?

😃😃😃😃 pic.twitter.com/H1cWfcEV4S — Mighty George ™️ (@_MightyGeorge) June 16, 2026

Y el equipo obtuvo su primer punto en una Copa del Mundo, tras perder sus tres duelos en aquella cita en Alemania. Pocos congoleños pudieron viajar a Estados Unidos para el torneo de este año, debido a restricciones vinculadas al ébola.

João Neves puso en ventaja a Portugal en el sexto minuto del encuentro. El mediocampista, de 1,70 metros, cabeceó un centro de Pedro Neto.

Yoane Wissa empató por Congo con un cabezazo en el tiempo añadido al final del primer tiempo, tras un centro de Arthur Masuaku, para alegría de los pequeños grupos de aficionados vestidos de azul. Fue el primer gol de Congo en la historia en un Mundial.

Congo se fue sin anotar en sus tres partidos previos en el torneo que se escenificó en Alemania Occidental: perdió ante Escocia (2-0), Yugoslavia (9-0) y el campeón vigente Brasil (3-0).

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