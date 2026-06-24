¿Despedida mundialista? Marca de cerveza se adelanta a Aguirre y revela que Memo Ochoa será titular ante Chequia

Guillermo Ochoa no ha disputado minutos en el Mundial 2026, pero su regreso podría darse ante Chequia.

¿Guillermo Ochoa titular ante Chequia? Una marca de cerveza encendió la polémica al publicar un mensaje que muchos interpretaron como una confirmación anticipada del regreso del histórico arquero al once inicial de México para el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

A través de redes sociales, la empresa compartió un video dedicado al guardameta mexicano acompañado de la frase: “Hoy, una leyenda regresa al campo. Brindando con una cerveza por Guillermo Ochoa y veinte años en la Copa Mundial de la FIFA”. La publicación apareció horas antes del partido ante Chequia y rápidamente desató especulaciones entre los aficionados.

Today, a legend returns to the pitch.

Raising a beer to @yosoy8a and twenty years in the FIFA World Cup™. pic.twitter.com/WZq0ugQRsy — Michelob ULTRA (@MichelobULTRA) June 24, 2026

La razón es simple: el técnico Javier Aguirre todavía no ha revelado la alineación titular del Tricolor. Sin embargo, desde hace varios días existen versiones que apuntan a que el estratega mexicano realizaría rotaciones, aprovechando que la Selección ya aseguró el liderato del Grupo A y su clasificación a los dieciseisavos de final.

¿La marca adelantó el regreso de Memo Ochoa?

Aunque la publicación fue interpretada por muchos como una filtración, la realidad es que ni la Selección Mexicana ni Javier Aguirre han confirmado que Guillermo Ochoa vaya a ser titular frente a Chequia.

Sin embargo, el mensaje llamó la atención porque habla directamente de un regreso al campo y llega en medio de rumores que colocan al veterano arquero como una de las principales novedades para el encuentro en el Estadio Ciudad de México.

Además, durante los entrenamientos previos al compromiso, Ochoa trabajó con normalidad y se le vio especialmente activo en las sesiones dirigidas a los guardametas.

Una despedida mundialista que ilusiona a la afición

Si finalmente aparece en el once inicial, Ochoa disputaría sus primeros minutos en la Copa del Mundo 2026 y sumaría otro capítulo a una de las trayectorias más importantes en la historia de la Selección Mexicana.

El arquero ha formado parte de seis Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Aunque no jugó en sus dos primeras participaciones, se convirtió en figura del Tri gracias a sus actuaciones en las ediciones posteriores.

Por ahora, la incógnita permanece. Lo que sí consiguió la campaña publicitaria fue instalar una pregunta que domina la conversación entre los aficionados mexicanos: ¿veremos a Memo Ochoa bajo los tres postes ante Chequia?

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