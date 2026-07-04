La fiebre del “No Inglés” contagia al deporte; así se unieron equipos y marcas previo al México vs Inglaterra

La previa del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 no solamente se vive en la cancha. Durante las últimas horas, el llamado “Operativo No Inglés” se convirtió en una de las tendencias más virales en redes sociales y terminó por conquistar también al mundo del deporte.

Lo que comenzó como una broma entre aficionados mexicanos rápidamente fue adoptado por equipos, ligas, atletas y marcas deportivas, quienes decidieron eliminar temporalmente el inglés de sus publicaciones como una divertida forma de apoyar al Tricolor antes del compromiso mundialista.

La Fórmula 1 fue una de las primeras en subirse al trend

Uno de los casos que más impacto generó fue el del Gran Premio de la Ciudad de México, cuya cuenta oficial sorprendió al anunciar que implementaría una cobertura "100% en español" durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña.

La publicación, acompañada del hashtag #BretañaGP, incluso tradujo de forma humorística los nombres de varios pilotos de la parrilla, refiriéndose a ellos como Luis Hamilton, Jorge Russell, Carlos Leclerc y Pedro Gaseoso, mientras destacaba la presencia del mexicano Sergio Pérez.

La creatividad del mensaje convirtió al Mexico GP en una de las publicaciones deportivas más compartidas del día.

La NFL también entró al juego

El fenómeno también alcanzó a la NFL gracias a los San Francisco 49ers, franquicia que mantiene una estrecha relación con el mercado mexicano desde hace varios años y que cuenta con canales oficiales completamente en español para su afición en el país.

En redes sociales comenzaron a circular publicaciones relacionadas con la organización bajo el espíritu del “No Inglés”, mientras los aficionados mexicanos adaptaban nombres, frases y referencias del equipo como parte de la tendencia que inundó internet antes del duelo frente a Inglaterra.

Ningún afternoon ni ningún hello. Este fin puro español 🇲🇽 #FTTB pic.twitter.com/SNBkviEbTs — 49ers en Español (@49ersESP) July 4, 2026

Marcas deportivas también cambiaron de idioma

Otra de las firmas que rápidamente llamó la atención fue New Era, una de las marcas más importantes dentro del deporte profesional gracias a sus alianzas con la Liga MX, MLB, NFL, NBA y otras competencias internacionales.

Durante la tendencia, sus perfiles comenzaron a ser identificados entre los usuarios como “Nueva Era”, uniéndose al movimiento que promovía sustituir cualquier palabra en inglés por su equivalente en español.

A la conversación también se sumaron patrocinadores y marcas vinculadas al deporte como Mitsubishi Motors México, que publicó de manera humorística que quedaba prohibido utilizar la "llave inglesa" en sus talleres durante los días previos al partido del Tricolor.

El marketing sigue ganando, señores. 🤣👏🇲🇽



¿Cuál de todas fue tu favorita? 👀 pic.twitter.com/SZsAIUnh8k — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) July 4, 2026

El partido también se juega en redes sociales

La tendencia terminó por convertirse en una auténtica campaña espontánea de apoyo a la Selección Mexicana, con miles de aficionados, creadores de contenido y cuentas deportivas modificando temporalmente nombres, expresiones y publicaciones para evitar cualquier referencia al idioma inglés.

Mientras el equipo de Javier Aguirre prepara el duelo más importante del Mundial 2026, el “Operativo No Inglés” demostró que la creatividad también puede convertirse en un jugador más fuera de la cancha, uniendo al deporte mexicano en una sola causa: apoyar al Tricolor rumbo a los cuartos de final.

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