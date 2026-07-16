La Estatua de la Libertad ya luce los colores de los finalistas del Mundial 2026 y el VIDEO es impresionante

La fiebre del Mundial 2026 se empieza sentir en la ciudad de Nueva York, donde se va a llevar a cabo la final de la Copa del Mundo y la Estatua de la Libertad ya viste las playeras de las dos selecciones finalistas del torneo, España y Argentina, imagen que comenzó a viralizarse a solo horas de que se defina al campeón.

Con un jersey mitad España mitad Argentina fue como la Estatua de la Libertad amaneció este jueves y no solo fue con la playera de La Roja y la Albiceleste, sino que también sostenía la copa del mundo en lugar de la famosa antorcha.

Que otras atracciones tiene Nueva York para la final de la Copa del Mundo

Poco a poco la ciudad de Nueva York comienza a tomar color para la final de la Copa del Mundo y se han presentado diversas atracciones para darle un toque mas futbolístico a la sede de la final del Mundial.

Además de las playeras que ya viste la Estatua de la Libertad, en el Rockefeller Plaza pusieron la copa del mundo de Lego con una altura de poco más de 8 metros y un Fan Fest en el mismo lugar para ver los partidos del torneo internacional.

La Gran Manzana se ha convertido en una sede de los diferentes equipos que participan en el torneo y cuando Argentina logró su pase a la final de la Copa del Mundo, varios fans de la Albiceleste se reunieron en Times Square para celebrar la victoria de su equipo.

¿Cuándo se juega la final de la Copa del Mundo?

Todo está listo para que se defina al nuevo campeón o posible bicampeón de la Copa del Mundo y el MetLife Stadium será el encargado de recibir la final del Mundial el próximo 19 de julio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

España y Argentina se verán las caras en un partido histórico, ya que se enfrenta uno de los mejores jugadores de la historia, Lionel Messi, y uno de los prospectos más grandes del futbol mundial, Lamine Yamal, un compromiso que cierra una historia que parece escrita desde que se tomó la sesión de imágenes con Messi y Yamal en la bañera.

La Albiceleste busca su segundo título al hilo de una Copa del Mundo y España después de 16 años jugará su segunda final de un Mundial.

DCO