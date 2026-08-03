¿Por qué empezó la batalla campal en la que un beisbolista recibió una patada en la cabeza?

Danry Vásquez, de los Toros de Tijuana, ocasionó una brutal pelea campal en pleno partido de la LMB.

Una brutal batalla campal ocurrió en el juego de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) entre Toros de Tijuana y Acereros de Monclova, luego de que el venezolano Danry Vásquez, jardinero de los de Baja California, agredió a Rodolfo Amador, tercera base de los de Coahuila, en el juego con sede en el Toros Mobil Park.

Todo comenzó luego de que Danry Vásquez quedó atrapado entre la tercera y cuarta base en la parte baja de la cuarta entrada. El hecho de no poder escapar ante la defensa de Rodolfo Amador le provocó una gran molestia, la cual materializó al darle un golpe en el rostro al jugador de los Acereros.

Momento muy caliente en la Liga Mexicana: Danry Vásquez fue puesto out en un rundown y después golpeó a Rodolfo Amador, desatando la polémica. pic.twitter.com/1zOYGKaMXs — D/S Sports MX (@dssportsmx) August 3, 2026

Pero el problema se acentuó cuando instantes después le dio una patada en la cabeza al tercera base rival mientras yacía en el suelo, situación que derivó en que los integrantes de la banca de Acereros se metieran al campo para defender a su compañero.

Heridos, expulsados y el saldo tras la batalla campal

Se desató entonces una brutal batalla campal que dejó a varios heridos, uno de ellos Ryan Hernández, de los Acereros de Monclova, quien salió en ambulancia tras sufrir una fractura en el brazo.

Danry Vásquez y Adonis Medina, pitcher de los Toros de Tijuana, fueron expulsados, lo mismo que Jecksson Flores y Ryan Hernández por parte del equipo de Coahuila.

Los antecedentes violentos de Danry Vásquez

La violenta reacción de Danry Vásquez durante el partido de la LMB entre los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova trajo al recuerdo la ocasión que fue arrestado bajo sospecha de agresión y violencia doméstica.

Esto se dio luego de que cámaras de seguridad lo captaron agrediendo a Fabiana Pérez, su entonces pareja, en una escalera del Whataburger Field, estadio de beisbol de ligas menores.

Cuando ocurrió aquel desafortunado hecho, Danry Vásquez jugaba en la MLB con los Astros de Houston, franquicia de la cual formó parte de 2013 a 2018.

EVG