¡OFICIAL! Isaac del Toro es confirmado para participar en el GP Cycliste de Montreal y Québec

Isaac del Toro ya se prepara para participar en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Canadá y es ciclista mexicano fue confirmado por el UAE Team Emirates para participar en el Gran Prix Cycliste de Montreal y Québec, las últimas pruebas del Torito antes de reportar con el combinado nacional.
Felix Großschartner, Brandon McNulty, Jhonatan Narváez, Florian Vermeersch, Florian Vermeersch y Adam Yates, son los otros ciclistas que acompañarán a Isaac del Toro en las dos competencias que tendrá este fin de semana con el UAE Team Emirates.
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