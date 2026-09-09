Ciclismo

¡OFICIAL! Isaac del Toro es confirmado para participar en el GP Cycliste de Montreal y Québec

Isaac del Toro tendrá dos pruebas antes de meterse de lleno en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Canadá

Isaac del Toro tendrá una última prueba antes del Mundial de Ciclismo de Ruta.
Isaac del Toro tendrá una última prueba antes del Mundial de Ciclismo de Ruta. Foto: X @TeamEmiratesUAE
Por:
Diego Chávez Ortiz

Isaac del Toro ya se prepara para participar en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Canadá y es ciclista mexicano fue confirmado por el UAE Team Emirates para participar en el Gran Prix Cycliste de Montreal y Québec, las últimas pruebas del Torito antes de reportar con el combinado nacional.

Felix Großschartner, Brandon McNulty, Jhonatan Narváez, Florian Vermeersch, Florian Vermeersch y Adam Yates, son los otros ciclistas que acompañarán a Isaac del Toro en las dos competencias que tendrá este fin de semana con el UAE Team Emirates.

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