Keylor Navas terminó caliente tras vencer a León y protagonizó una batalla campal (VIDEO)

Al final del compromiso entre los Pumas y el León, varios jugadores de ambas instituciones se calentaron y se armó la batalla campal en el campo del Olímpico Universitario, pero parece que a Keylor Navas no le pareció nada lo que ocurrió y fue directamente a reclamarle a sus rivales.

El portero costarricense se encaró con varios rivales, razón por la que sus compañeros y el técnico de los Pumas intentaron calmar los ánimos del guardameta auriazul, quien no se quedó en el campo para realizar el Goya con la afición y se fue directamente a los vestidores tras lo ocurrido ante los Panzas Verdes.

¡NI SUS COMPAÑEROS LO PODÍAN CALMAR! 😳



Keylor Navas terminó bastante molesto por la pelea campal que se dio.



Tanto así, que no fue a hacer el Goya, se fue directo al vestidor. pic.twitter.com/sRlUbCQIB8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 11, 2026

Keylor Navas mostró una faceta que nadie conocía

Keylor Navas es el líder de los Pumas desde su llegada a México, pero en el partido ante el León mostró una faceta que pocos aficionados conocían de él, ya que son pocas las veces que el costarricense se engancha con el rival.

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En todas las ocasiones que sus compañeros comienzan a pelear contra los rivales, Keylor Navas es el encargado de calmar los ánimos de su equipo, pero en esta ocasión el arquero tricampeón de Champions League perdió la cabeza y le reclamó a los Panzas Verdes durante varios minutos.

No se sabe con claridad cual fue la razón por la que Keylor Navas se enganchó con los jugadores del León, pero la cara del portero dejaba ver que no le había gustado nada lo que estaba ocurriendo en el campo de juego tras el compromiso ante el conjunto del Bajío.

DCO