Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Baréin

Max Verstappen se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de Baréin en el Circuito callejero de Bakú, para sumar su primera victoria de la temporada en la Fórmula 1.

El Campeonato de Pilotos comienza a apretarse en la recta final de la temporada, pero con el ritmo que lleva Andrea Kimi Antonelli será complicado que alguien pueda igualar al italiano en puntos en las siete paradas que quedan en la temporada.

MAX VERSTAPPEN WINS THE BAHRAIN GRAND PRIX IN MALAYSIA 🏁🏆🎉#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/4rHxCQBl4i — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 320 puntos

George Russell (Mercedes) – 236 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 214 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 191 puntos

Max Verstappen (Red Bull) – 188 puntos

Lando Norris (McLaren) – 188 puntos

Los siguientes pilotos ya no pueden pelear por el título

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Oscar Piastri (McLaren) – 128 puntos

Isack Hadjar (Red Bull) – 96 puntos

Liam Lawson (Racing Bulls) – 65 puntos

Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos

Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos

Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos

Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos

Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos

Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos

Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos

Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos

Alexander Albon (Williams) – 5 puntos

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto

Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Baréin

Mercedes - 556 puntos

Ferrari - 405 puntos

McLaren - 316 puntos

Red Bull Racing - 298 puntos

Las siguientes escuderías ya no pueden pelear por el título

Racing Bulls - 90 puntos

Alpine - 68 puntos

Haas - 27 puntos

Audi - 17 puntos

Williams - 12 puntos

Aston Martin - 7 puntos

Cadillac - 0 puntos

An important milestone for the team in Milton Keynes ✅🏆#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/5gdaqSDbOG — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para seguir definiendo a los campeones tanto de pilotos como de constructores y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.

Tras la histórica victoria de George Russell en Azerbaiyán, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Baréin en el Circuito Internacional de Sepang. La carrera de este evento será el domingo 4 de octubre en punto de las 1:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

DCO