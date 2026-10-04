Así va el campeonato de pilotos de la F1 2026 tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Baréin

Max Verstappen se subió a lo más alto del podio este fin de semana después de ganar el Gran Premio de Baréin en el Circuito callejero de Bakú, para sumar su primera victoria de la temporada en la Fórmula 1.
El Campeonato de Pilotos comienza a apretarse en la recta final de la temporada, pero con el ritmo que lleva Andrea Kimi Antonelli será complicado que alguien pueda igualar al italiano en puntos en las siete paradas que quedan en la temporada.
Así marcha el campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 320 puntos
- George Russell (Mercedes) – 236 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 214 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 191 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 188 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 188 puntos
Los siguientes pilotos ya no pueden pelear por el título
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- Oscar Piastri (McLaren) – 128 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 96 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 65 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 punto
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Así va el Campeonato de Constructores tras el Gran Premio de Baréin
- Mercedes - 556 puntos
- Ferrari - 405 puntos
- McLaren - 316 puntos
- Red Bull Racing - 298 puntos
Las siguientes escuderías ya no pueden pelear por el título
- Racing Bulls - 90 puntos
- Alpine - 68 puntos
- Haas - 27 puntos
- Audi - 17 puntos
- Williams - 12 puntos
- Aston Martin - 7 puntos
- Cadillac - 0 puntos
¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?
La actividad de la F1 2026 volverá el próximo fin de semana para seguir definiendo a los campeones tanto de pilotos como de constructores y tendremos la carrera en uno de los circuitos favoritos de la afición.
Tras la histórica victoria de George Russell en Azerbaiyán, el Gran Premio que sigue en el calendario es el de Baréin en el Circuito Internacional de Sepang. La carrera de este evento será el domingo 4 de octubre en punto de las 1:00 de la mañana, tiempo del centro de México.
DCO