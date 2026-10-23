Arranca Serie Mundial con 4 mexicanos por el título

La Major League Baseball (MLB) llega a su recta final con el inicio de la Serie Mundial, en la que se espera que el campeón se decida en siete juegos por el estilo de pitcheo y bateo de ambas franquicias. Pase lo que pase en el Clásico de Otoño, las Grandes Ligas tendrán dos campeones mexicanos.

Este año, la serie final de la MLB cuenta con la presencia de cuatro peloteros aztecas, dos por bando. Del lado de los Milwaukee Brewers, Joey Ortiz y Jojo Romero buscarán el título, mientras que, por parte de los Tampa Bay Rays, Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez quieren salir campeones con su equipo.

Aranda y Rodríguez nacieron en el país, en las ciudades de Tijuana y Mérida, respectivamente. Por su parte, Romero y Ortiz son estadounidenses de ascendencia mexicana, pero los cuatro representaron al Tricolor en la última edición del Clásico Mundial de Beisbol.

El Dato: El último campeón inédito de la Major League Baseball fueron los Texas Rangers en 2023 cuando vencieron a los Diamondbacks 4-1 en la Serie Mundial.

Jacob Misiorowski llega con el brazo encendido al montículo por los Cerveceros de Milwaukee esta noche, cuando haga el primer lanzamiento de la serie, que tendrá un máximo de siete duelos contra los Rays de Tampa Bay. Se trata de un enfrentamiento entre equipos de presupuesto modesto que eliminaron a rivales glamorosos con un estilo tradicionalista de avanzar de base en base.

“Todavía soy nuevo en esto y no tengo ni idea de qué demonios está pasando”, expresó Misiorowski.

Pocos pronosticaron este emparejamiento de ganadores de banderín el 25 de marzo, cuando comenzó la temporada. La primera Serie Mundial con umpires robot tiene otra peculiaridad.

Desde 1980 no se enfrentaban equipos que buscaran su primer campeonato. Esta también podría ser la Serie Mundial con lanzamientos de 104 mph (millas por hora) —gracias a Misiorowski— y la primera que se juegue totalmente bajo techo.

15 Peloteros mexicanos han ganado la Serie Mundial

Es la segunda vez que Milwaukee disputa la Serie Mundial tras una ausencia de 44 años, un número apropiado si se considera que era el dorsal del pelotero más famoso de la ciudad, Hank Aaron, quien se convirtió en estrella con los Bravos de Milwaukee en la década de 1950 y terminó su carrera con los Cerveceros de expansión un par de décadas después.

Ambos equipos se quedaron cortos en sus visitas previas al Clásico de Otoño: los Cerveceros perdieron ante San Luis en 1982 y los Rays, ante Filadelfia en 2008 y los Dodgers de Los Ángeles en 2020. No se enfrentaban dos equipos en busca de su primer título desde que los Filis vencieron a Kansas City en 1980. La vez anterior a esa fue en 1920.

Los jugadores de los Rays están entusiasmados por mostrar su estilo.

“Nos encanta ver a esos tipos causar caos”, dijo el lanzador de Tampa Bay Steven Matz sobre los tocadores y velocistas de su equipo. “Cada vez que es primera y tercera y alguien toca la bola, nos estamos muriendo de risa en el bullpen”.

Mexicanos en la Serie Mundial ı Foto: Especial

Misiorowski podría establecer un récord de velocidad.

El derecho de 24 años, que está en su primera temporada completa en las Grandes Ligas, es un abridor como ningún otro. Este año realizó 1.115 lanzamientos de 100 mph o más, pulverizando el récord anterior de 673, vigente desde que comenzó el registro en 2008. Jordan Hicks estableció aquella marca en 2018.

Su recta alcanzó las 105.5 mph ante Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, el 27 de junio, y parece probable que rompa el récord de 101.1 mph para un abridor en una Serie Mundial. Noah Syndergaard, de los Mets de Nueva York, estableció esa marca en 2015.

Posiblemente, también superará el máximo general de un Clásico de Otoño de la MLB, de 103.2 mph, impuesto por el relevista cubano de los Cachorros, Aroldis Chapman, ante Coco Crisp, de Cleveland, en 2016.

Nic Lentz y Gabe Morales debutarán como umpires en la Serie Mundial, como parte de un equipo encabezado por James Hoye.

MEXICANOS EN LA SERIE MUNDIAL

Jojo Romero

Edad: 30 años

Lugar de nacimiento: Camarillo, California,

Posición: Lanzador

Equipo: MilwaukeeBrewers

Joey Ortiz

Edad: 28 años

Lugar de nacimiento: Garden Grove, California

Posición: Campocorto

Equipo: Milwaukee Brewers

Jonathan Aranda

Edad: 28 años

Lugar de nacimiento: Tijuana, Baja California

Posición: Bateador/1era base

Equipo: TampaBay Rays

Manuel Rodríguez

Edad: 30 años

Lugar de nacimiento: Mérida, Yucatán Lanzador relevista

Posición: Lanzador relevista

Equipo: Tampa Bay Rays