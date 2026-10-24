A Max Verstappen no le importa el Balón de Oro y revela a su favorito para el Clásico español

Max Verstappen estará corriendo el Gran Premio de Estados Unidos mientras en España se disputa el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, pero un día después en Francia se entregará el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada 2025/2026.

El piloto neerlandés dejó en claro que el galardón del Balón de Oro “no me importa, solo quiero que el Barcelona gané”, desafortunadamente se perderá la mayor parte del encuentro por estar en el Circuito de las Américas disputando la carrera en Austin.

🚨🎙️| Max Verstappen on El Clasico: “ I just prefer that Barcelona wins it” pic.twitter.com/5cZZ6ls59V — Kalshi FC (@KalshiFC) October 24, 2026

¿Quiénes son los favoritos a ganar el Balón de Oro?

Como ocurre cada año, el Balón de Oro se entrega al mejor jugador de la temporada y en esta ocasión hay varios jugadores favoritos por la Copa del Mundo, aunque el galardón será muy peleado por varias estrellas del futbol mundial.

Nombres como el de Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri Hernández, Leo Messi o Michael Olise son algunos de los favoritos para recibir el Balón de Oro el próximo lunes 26 de octubre en París.

El Balón de Oro se entrega y se define al ganador por medio de votaciones de 100 periodistas elegidos de las primeras 100 selecciones ubicadas en el Ranking de la FIFA, se les entrega la boleta con los 30 nominados y deben de elegir a su top 10 que le otorgaran desde 15 hasta un punto.

🚨🗣️ JUST IN: Max Verstappen: "El Clásico and the Ballon d'Or? I don't care about the Ballon d'Or, it's all based on votes. But for El Clásico, I support Barça." pic.twitter.com/960mYkojIY — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 24, 2026

Max Verstappen busca su tercera victoria al hilo en Austin

Después de dos semanas de descanso, la Fórmula 1 vuelve con el Gran Premio de Estados Unidos, donde Andrea Kimi Antonelli podría convertirse en campeón de la categoría con cinco fechas de antelación.

Max Verstappen ha sido la sensación en las últimas carreras al ganar por primera vez en la campaña y el piloto neerlandés buscará su tercera conquista de la temporada en el Circuito de las Américas.

Será importante que el volante de Red Bull Racing se lleve la pole position para no tener tantas complicaciones el domingo en la carrera, aunque Andrea Kimi Antonelli buscará salir en su mejor día para coronarse en Austin.

DCO