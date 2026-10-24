¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos de F1?

El Cadillac de Checo Pérez en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos.

El piloto italiano Kimi Antonelli podría proclamarse campeón de la Fórmula 1 (F1) 2026 este domingo 25 de octubre durante la celebración del Gran Premio de Estados Unidos, mismo que se llevará a cabo en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

El joven volante de la escudería Mercedes largará desde la primera posición en la carrera en la que puede conseguir su primer título del serian en apenas su segunda temporada en el Gran Circo.

Qualifying results from the Lone Star State. pic.twitter.com/3UtcaEmqLl — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 24, 2026

Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez, quien saldrá desde la posición 21, intentará sumar sus primeras unidades con Cadillac para así llegar con la moral a tope al Gran Premio de la Ciudad de México, programado para la próxima semana.

¿Dónde pasan EN VIVO el GP de Estados Unidos de F1?

El Gran Premio de Estados Unidos de la F1 2026 se corre este domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. La carrera comenzará en punto de las 14:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de Sky Sports y F1TV.

Fecha: Domingo 25 de octubre

Hora : 14:00

Autódromo : Circuito de las Américas en Austin, Texas

Transmisión: Sky Sports y F1TV

Kimi. Max. Isack. 🤝



Your Top 3 in Qualifying at the Circuit of the Americas 😮‍💨#F1 #USGP pic.twitter.com/OKbTKSPzaM — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

¿Qué necesita Antonelli para coronarse en Estados Unidos?

Kimi Antonelli podría convertirse en el piloto más joven en ser campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos si se combinan algunos resultados de otros pilotos de la parrilla, pero lo primordial es que el italiano consiga la victoria en el Circuito de las Américas.

El volante de Mercedes tiene que subir a lo más alto del podio este fin de semana en Austin, que su coequipero George Russell termine en la novena posición y que el Lewis Hamilton (Ferrari) no finalice la carrera arriba del quinto lugar.

En caso de que Kimi Antonelli obtenga el triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos, pero Hamilton y Russell terminen en una mejor posición, el nacido en Bolonia tendría que esperar hasta el Gran Premio de la Ciudad de México para conquistar el título.

El piloto de 20 años ha conseguido ocho victorias en la F1 2026, pero no gana desde hace cuatro carreras, cuando logró el primer lugar en el Gran Premio de España.

EVG