América vs Pachuca: Dónde ver EN VIVO y GRATIS la despedida de Memo Ochoa y el juego de la Jornada 14

El América vive un gran momento en la Liga MX después de sus dos victorias consecutivas ante el León y el Atlas, juegos en los que consiguió 10 goles en 180 minutos y quiere seguir aumentando su cuota goleadora de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

Las Águilas reciben al Pachuca, equipo que no conoce la victoria en sus últimos cinco compromisos y ahora tiene que enfrentar al líder del torneo en busca de seguir con vida en el certamen, ya que una derrota podría terminar con las esperanzas del equipo de meterse a la fiesta grande.

¡Vamos, América! Se lucha por nuestros objetivos. 🦅 pic.twitter.com/bfHDA4Hspw — Club América (@ClubAmerica) October 24, 2026

Dónde ver EN VIVO y GRATIS el América vs Pachuca de la Liga MX

El partido entre América y Pachuca, correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 25 de octubre a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Azteca y se podrá ver por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Layv Time.

Fecha: domingo 25 de octubre

Hora: 19:05

Estadio: Azteca

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Layv Time

Posibles alineaciones del América vs Pachuca

AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Franco Rossano, Israel Reyes, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez y Miguel Borja.

PACHUCA: Carlos Moreno, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Pedro Budib, Francisco Venegas, Christian Rivera, Alan Bautista, Nicolás Vallejo, Rodolfo Pizarro, Oussama Idrissi y Salomón Rondón.

🔋 | Viernes de entrenamiento en casa pic.twitter.com/wjwamW1qu9 — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 24, 2026

América rendirá homenaje a una leyenda del futbol mexicano

Memo Ochoa anunció su retiro del futbol profesional después de su participación en la Copa del Mundo del 2026, en la que tuvo actividad en el partido ante Chequia para despedirse de su gente en el estadio que lo vio nacer.

Este fin de semana el América decidió rendirle un homenaje a su canterano que se convirtió en el primer portero mexicano en jugar en Europa después de sus grandes actuaciones en la portería de los azulcremas.

Aún no se sabe con certeza como se llevará a cabo este reconocimiento que tiene como nombre “POR S13MPRE”, ya que Memo Ochoa no está registrado con el América para que pueda tener minutos en el campo de juego ante el Pachuca.

DCO