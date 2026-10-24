Andrea Kimi Antonelli gana la pole position del GP de Estados Unidos; Checo Pérez se queda con puesto 21

Andrea Kimi Antonelli se acerca a ser campeón de la Fórmula 1 al quedarse con la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto italiano marcó el mejor tiempo en el Circuito de las Américas y largara en la primera posición en busca de sumar puntos importantes en la pelea por el título del Gran Circo.

El piloto italiano necesita una combinación de resultados en el Gran Premio de Estados Unidos si quiere coronarse este fin de semana, pero lo más importante es que consiga la victoria en Austin, ya que no estar en lo más alto del podio podría alargar las celebraciones de Mercedes.

Checo Pérez no la pasó muy bien en la clasificación y su mejor tiempo lo colocaron en la vigesimoprimera posición de la parrilla de salida, así que el mexicano tendrá que trabajar bastante si quiere escalar posiciones para culminar la carrera en una mejor posición.

Andrea Kimi Antonelli necesita que George Russell termine en la novena posición y que Lewis Hamilton no suba del quinto puesto al final de la carrera, con esas combinaciones y una victoria del italiano, la temporada de la Fórmula 1 prácticamente estaría definida a cinco carreras del final.

El top 5 de la parrilla de salida lo completan Max Verstappen, Isack Hadjar, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. A pesar de que hay una pequeña brecha para que Kimi Antonelli sea campeón, detrás de él estará Mad Max que quiere sumar su tercera conquista de la temporada.

Con un minuto en el reloj para que terminará la tercera etapa de la clasificación, los pilotos salieron en busca de quitar a Andrea Kimi Antonelli del primer puesto. Aunque el italiano realizó la vuelta no logró marcar tiempo y afortunadamente para Mercedes Max Verstappen se quedó a .179 segundos de superarlo.

La escudería británica está en busca de tener a un piloto campeón una vez más, la última vez que el equipo comandado por Toto Wolff tuvo a un volante monarca fue en 2020 cuando Lewis Hamilton consiguió su séptimo título en su carrera.

El Gran Premio de Estados Unidos se corre este domingo 25 de octubre en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO