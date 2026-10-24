Andrea Kimi Antonelli puede ser campeón de la F1 en Austin; ¿qué necesita el italiano para coronarse en el GP de Estados Unidos?

La Fórmula 1 está en su recta final y Andrea Kimi Antonelli tiene su primera posibilidad en la temporada de coronarse campeón en la máxima categoría del automovilismo, aunque no será sencillo que pueda levantar el título en el Gran Premio de Estados Unidos.

El piloto de Mercedes es el volante más constante de la campaña y que más victorias suma este año (7), pero necesita una combinación de resultados este fin de semana en Austin para asegurar el título matemáticamente a cinco fechas de terminar la campaña de F1.

¿Qué necesita Andrea Kimi Antonelli para ser campeón de la F1 en Austin?

Andrea Kimi Antonelli podría convertirse en el piloto más joven en ser campeón de la Fórmula 1 si este fin de semana se combinan algunos resultados de otros pilotos de la parrilla, pero lo primordial es que el italiano logre la victoria en el Circuito de las Américas.

El volante de Mercedes tiene que subir a lo más alto del podio este fin de semana en Austin, que George Russell termine en la novena posición y que Lewis Hamilton no culmine la carrera arriba del quinto puesto. Si todo esto ocurre, Kimi Antonelli amarraría el cetro antes de finalizar la temporada.

En caso de que volante italiano consiga la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, pero Hamilton y Russell logren terminar en una mejor posición, Andrea Kimi Antonelli podría amarrar el título de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México.

¿A qué hora inicia el Gran Premio de Estados Unidos de F1?

La Fórmula 1 aterriza en América para tres carreras que son de las mejores en el calendario, Estados Unidos, México y Brasil. El Circuito de las Américas entra en acción este fin de semana para recibir a los pilotos del Gran Circo.

Con la llegada de la máxima categoría del automovilismo al continente, los horarios de las carreras serán más accesibles para todos los aficionados. La carrera en Austin está programada para arrancar en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO