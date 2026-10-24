Barcelona vs Real Madrid: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Clásico de España desde México

El Barcelona abre las puertas del Spotify Camp Nou para recibir al Real Madrid en una edición más del Clásico de España. El conjunto de Hansi Flick llega como favorito al ser el líder de la competencia y seguir invicto después de nueve jornadas en el torneo doméstico.

Del otro lado esta el Real Madrid que lleva dos años sin poder levantar un título y necesitan vencer a los blaugranas si quieren recortar distancia en la lucha por el título de LaLiga de España, ya que están a seis puntos del Barcelona.

¿Dónde ver el Barcelona vs Real Madrid de LaLiga de España?

El partido entre el Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga de España, inicia este domingo 25 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Sky Sports.

Fecha: domingo 25 de octubre

Hora: 14:00

Estadio: Camp Nou

Transmisión: Sky Sports

Posibles alineaciones del Barcelona vs Real Madrid, el Clásico

BARCELONA: Joan García, Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Rodri Hernández, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha.

REAL MADRID: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

Hansi Flick solo tiene una derrota ante el Real Madrid

Desde la llegada de Hansi Flick al equipo de Cataluña, el Barcelona volvió a ser ese equipo que compite por todos los títulos que pelea en la temporada.

Además, el alemán le dio una nueva cara al equipo culé y una hegemonía en el Clásico, ya que desde que tomó las riendas del club blaugrana solo ha perdido un partido ante el Real Madrid.

De igual forma, el entrenador alemán ha levantado todos los títulos que ha peleado frente a los blancos, que fue una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

DCO