CR7 o Messi; ¿quién es el máximo goleador en la historia del Clásico español?

Cristiano Ronaldo y Leo Messi protagonizaron una de las mejores rivalidades del Clásico.

Durante varios años el Clásico de España no solo era el partido entre el Barcelona y el Real Madrid, sino que también era el encuentro entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los mejores jugadores en la historia del futbol.

El delantero argentino y el ariete portugués dejaron momento únicos en el Clásico, además de varias anotaciones cuando estos dos clubes se enfrentaban en LaLiga de España, aunque en una sola ocasión se encontraron en la Champions League y los blaugranas se llevaron la victoria.

Leo Messi durante un partido del Inter Miami. ı Foto: Reuters

¿Quién es el máximo goleador en la historia del Clásico de España?

Han pasado miles de jugadores y goleadores por las filas del Barcelona y el Real Madrid, pero solo uno tiene la dicha de ser el máximo goleador en la historia del Clásico de España y ese es Leo Messi.

El argentino presume 26 goles contra el conjunto blanco, seguido de Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano, ambos con 18 dianas. El tercer puesto es para Karim Benzema con 16 tantos, el cuarto es Raúl González con 16 goles y el top 5 lo completa César Rodríguez, Ferenc Puskás y Paco Gento con 14 anotaciones.

Uno de los goles que la afición más recuerda de Leo Messi en el Clásico fue en 2017, cuando el argentino desde los linderos del área remató el primer poste de Keylor Navas tras una asistencia de Jordi Alba. La celebración de Messi fue quitándose el jersey y mostrándolo a la grada del Santiago Bernabéu.

Leo Messi quería mantenerse en el Barcelona hasta el final de su carrera. ı Foto: larazondemexico

¿Cuántos goles marcó Leo Messi con la camiseta del Barcelona?

En el Barcelona hay un antes y después desde que Leo Messi debutó con el primer equipo. El delantero argentino formó parte de una generación que ganó todo lo posible en 2015 con Luis Enrique en el banquillo.

El rosarino disputó 778 partidos con la camiseta blaugrana, marcó 672 goles y dio 303 asistencias, números que serán muy complicados de superar, ya que Leo Messi pasó casi dos décadas en el club de Cataluña haciendo historia cada que salía al campo.

Messi que individualmente tiene ocho Balones de Oro, también ganó seis Botas de Oro, cuatro Champions League, 10 Ligas de España, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, siete Copas del Rey y siete Supercopas de España.

DCO