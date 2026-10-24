Ric Flair y su mensaje tras salir del hospital después de su aparatosa caída en Florida

Ric Flair, leyenda de la WWE, sorprendió al mundo de la lucha libre por su estado de salud tras sufrir una dura caída en la ciudad de Tampa, Florida. Flair tuvo que ser hospitalizado de emergencia y este sábado ya se encuentra en su casa recuperándose tras lo ocurrido.

“Gracias a todos por sus mensajes y oraciones. Iré respondiendo a cada uno de ustedes personalmente a medida que me recupere y recobre mis fuerzas. Gracias a todo el personal y a los médicos del Tampa General Hospital, quienes me aguantaron hasta las 4:30 de la madrugada. Estoy muy agradecido a todos por todo lo que hicieron por mí”, escribió Ric Flair en sus redes sociales.

Thank You All For The Messages And Prayers! I Will Get Back To You Each Individually As I Get Stronger. Thank You To All The Tampa General Hospital Staff And Doctors That Put Up With Me Until 4:30am. I Appreciate You All And Thank You For Everything You Did For Me! I Am Focused… pic.twitter.com/QCIHyEnPDa — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) October 24, 2026

Ric Flair se concentra en su recuperación tras salir del hospital

Ric Flair mandó un mensaje cuando aún estaba en el hospital en el que remarcó lo importante que es cuidar cuando un coágulo aparece en el cuerpo, razón por la que no pudo subirse al avión para viajar a Seattle.

El exluchador de la WWE dejó en claro que en este momento está concentrado en su recuperación para poder sanar lo más pronto posible, ya que además del coágulo que tenía en la pierna, también sufrió un golpe en el ojo.

“Ahora mismo, estoy concentrado en mi sanación y recuperación. Estaré bien y, para aquellos que han estado preguntando, quiero aclarar que ya no tengo el control de mi propia página de Facebook. Pido disculpas por las publicaciones imprudentes que se hicieron en mi cuenta mientras estaba en el hospital. Fue algo totalmente inapropiado”, informó Ric Flair.