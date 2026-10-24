Vaquero Navarrete tiene dos terribles caídas y pierde sus títulos mundiales ante O’Shaquie Foster (VIDEO)

El mexicano Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete perdió sus títulos mundiales de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo tras caer a manos de O’Shaquie Foster, quien lo venció por decisión unánime después de derribarlo en dos ocasiones.

Con su victoria sobre el mexicano, el pugilista estadounidense también conservó el título del Consejo Mundial de Boxeo para así hacerse de las tres coronas que estuvieron en disputa en el combate desarrollado en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

¡EL VAQUERO NAVARRETE SUFRE DOS CAÍDAS! 😰



El mexicano arriesgó en el último asalto y O'Shaquie Foster lo manda a la lona 💥 💪 pic.twitter.com/KDulpaolAG — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) October 25, 2026

Durante la pelea, el ‘Vaquero’ Navarrete visitó la lona dos veces después de sufrir dos terribles caídas, las cuales fueron determinantes para que saliera derrotado por O’Shaquie Foster.

Vaquero Navarrete tiene arranque prometedor

El ‘Vaquero’ Navarrete estuvo a la altura de las expectativas que había puestas sobre él en el primer round de su pleito contra O’Shaquie Foster, a quien presionó todo el tiempo.

Pero la paciencia del mexicano se agotó en el segundo asalto, luego de que fue por su rival por todo el ring, con lo que hizo explotar de emoción al público que se dio cita en el Frost Bank Center.

Después de un tercer round en el que el ‘Vaquero’ Navarrete fue mejor, el cuarto asalto estuvo más parejo y fue un preludio del quinto, en el que O’Shaquie Foster fue superior en el manejo de la distancia.

FOSTER DROPS VAQUERO TWICE IN R12 😱#NavarreteFoster | LIVE on @DAZNBoxing pic.twitter.com/1F7GcMjmVL — Top Rank Boxing (@trboxing) October 25, 2026

Vaquero Navarrete sucumbe ante O’Shaquie Foster

El estadounidense decidió la pelea a su favor al ganar los rounds 7 y 8, pues en ambos encontró el momento preciso para esquivar los impactos del mexicano y para propinarle golpes rápidos.

Con el ‘Vaquero’ Navarrete con el ojo cerrado, O’Shaquie Foster aprovechó la oportunidad para conectar al mexicano, quien buscó derribar a su contrincante, pero el estadounidense salió mejor librado.

Finalmente llegó el último round, el 12, y el mexicano se fue a la lona luego de recibir un golpe en los primeros segundos y a un minuto del desenlace. Fue entonces que O’Shaquie Foster aseguró su victoria con dos impactos duros al nacido en San Juan Zitlaltepec, Estado de México.

EVG