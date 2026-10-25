¡OFICIAL! Real Madrid anuncia la dura baja de Thibaut Courtois para el Clásico ante el Barcelona

El Real Madrid viajó este mismo domingo a Barcelona para afrontar el Clásico en la cancha del Spotify Camp Nou; sin embargo, el equipo de José Mourinho no contará con su arquero titular Thibaut Courtois, ya que el guardameta belga sufrió un proceso gripal.

“Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de LaLiga. En su lugar entra en la convocatoria Illia Voloshyn”, se puede leer en el comunicado.

Courtois, baja de última hora.https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

¿Quién es Illia Voloshyn, el reemplazo de Thibaut Courtois para el Clásico?

El Real Madrid anunció que Illia Voloshyn será el encargado de tomar el puesto de Thibaut Courtois en la convocatoria para el Clásico, pero lo más seguro es que Andriy Lunin sea el guardameta titular en el compromiso ante el Barcelona.

Illia Voloshyn es un joven portero de la cantera del Real Madrid. Nació el 15 de enero de 2007 en Samar, Ucrania, y mide 2 metros y 2 centímetros, siendo un poquito más alto que Thibaut Courtois.

A lo largo de su carrera a vestido la camiseta de varios equipos españoles como el Novelda, Dénia, Majad y el Real Madrid desde la categoría Juvenil C. Su inicio en el futbol se dio en el DVUFK de Ucrania, su país de origen.

Vinícius Jr. también es baja para el Clásico ante el Barcelona

El Real Madrid no tendrá en el campo de juego a dos de sus referentes para enfrentar al Barcelona en el Clásico, ya que la baja de Thibaut Courtois se una a la de Vinícius Jr., quien recibió una suspensión de cuatro compromisos.

El delantero brasileño se fue expulsado en el partido ante el Villarreal después de jalar el cabello a Nathan Saliba, por lo que también se anuló la anotación que había conseguido el Real Madrid en aquel compromiso.

La buena noticia para el Real Madrid es que en el equipo tienen a una estrella como Yan Diomandé, quien a mejorado con el paso de los partidos y en sus últimos cuatro juegos lleva tres goles y tres asistencias.

DCO