Seahawks terminan con el invicto de Chiefs en la NFL 2026 al vencerlos en el Sunday Night Football; resumen

Los Seahawks fueron el primer equipo en vencer a los Chiefs en la NFL 2026.

Los Seattle Seahawks le propinaron su primera derrota de la NFL 2026 a los Kansas city Chiefs, a los que le quitaron el invicto tras derrotarlos 20-3 en Lumen Field, en el Sunday Night Football de la Semana 7 de la temporada.

La pizarra no se movió sino hasta el segundo cuarto, en el que el equipo local se puso en ventaja gracias a un touchdown en el que Jaxon Smith-Njigba convirtió a pase del quarterback Sam Darnold.

Jason Myers hizo efectivo el gol de campo y los Seahawks ya estaban arriba por 10-0 sobre los Jefes. La franquicia de Seattle hizo más amplia la distancia con un gol de campo de Jason Myers en los primeros momentos del tercer cuarto.

Los Chiefs se metieron al encuentro con un gol de campo de 50 yardas de Harrison Butker en los últimos momentos del tercer episodio en Lumen Field.

Próximos partidos de Seahawks y Chiefs en la NFL

Los Chiefs vuelven al emparrillado el próximo domingo 7 de noviembre, cuando midan fuerza ante los Denver Broncos en la Semana 8 de la NFL 2026.

Por su parte, los Seahawks enfrentan un día después a los Chicago Bears en el Monday Night Football, en duelo a desarrollarse en Lumen Field.

EVG