¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2026 y dónde verla?

Este 2026 se celebra el aniversario número 70 del trofeo que conocemos actualmente y es entregado a los futbolistas como reconocimiento, y la ceremonia del Balón se realizará en Londres, Inglaterra, por primera ocasión.
Durante la ceremonia del Balón de Oro se entrega un reconocimiento a futbolistas por diversas categorías, y en este 2026 el trofeo creado en 1956 por France Football cumple 70 años.
Entre los nominados para este 2026 se encuentra Julián Quiñones, el futbolista nacionalizado mexicano que logró destacar por su gran desempeño durante los partidos del Mundial 2026.
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Además, la mexicana Scarlett Camberos también se encuentra entre las nominadas, convirtiéndose en la primera mexicana en figurar en una ceremonia tan importante a nivel mundial dentro del ámbito deportivo.
La ceremonia de entrega del Balón de Oro comenzará a las 14:00 horas de este 26 de octubre (hora del centro de México), y la transmisión podrá seguirse en:
- TNT Sports en servicio de paga
- MAX
- DAZN
- Canal de YouTube L’Équipe
- Canal de YouTube Claro Sports
Nominados al Balón de Oro 2026
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará en el London Palladium Theatre, y las categorías son lass siguientes:
- Ballon d’Or en categoría masculina y femenina
- Joven Talento del Año en categoría masculina y femenina
- Portero/a del Año en categoría masculina y femenina
- Entrenador/a del Año en categoría masculina y femenina
- Equipo del Año en categoría masculina y femenina
- Delantero/a del Año en categoría masculina y femenina
- Premio Sócrates, presentado por L’Équipe y Peace and Sport para iniciativas solidarias y causas sociales respaldadas por un campeón comprometido
Para entregar el Balón de Oro se toma en cuenta toda la carrera de las y los jugadores, por lo que la votación toma en cuenta los siguientes criterios para elegir al ganador o ganadora:
- Rendimiento individual
- Títulos y logros colectivos tanto en equipos como en selecciones
- Clase, juego limpio, y conducta ejemplar
Un jurado internacional conformado por 100 periodistas especializados de los 100 mejores países dento del ranking de la FIFA en caso del furbol varonil, y 50 en caso del futbol femenil, es el encargado de elegir a quién o quiénes serán premiados este lunes.
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