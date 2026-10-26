¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2026 y dónde verla?

¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2026?

Este 2026 se celebra el aniversario número 70 del trofeo que conocemos actualmente y es entregado a los futbolistas como reconocimiento, y la ceremonia del Balón se realizará en Londres, Inglaterra, por primera ocasión.

Durante la ceremonia del Balón de Oro se entrega un reconocimiento a futbolistas por diversas categorías, y en este 2026 el trofeo creado en 1956 por France Football cumple 70 años.

Entre los nominados para este 2026 se encuentra Julián Quiñones, el futbolista nacionalizado mexicano que logró destacar por su gran desempeño durante los partidos del Mundial 2026.

Además, la mexicana Scarlett Camberos también se encuentra entre las nominadas, convirtiéndose en la primera mexicana en figurar en una ceremonia tan importante a nivel mundial dentro del ámbito deportivo.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro comenzará a las 14:00 horas de este 26 de octubre (hora del centro de México), y la transmisión podrá seguirse en:

TNT Sports en servicio de paga

MAX

DAZN

Canal de YouTube L’Équipe

Canal de YouTube Claro Sports

Nominados al Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará en el London Palladium Theatre, y las categorías son lass siguientes:

Ballon d’Or en categoría masculina y femenina

Joven Talento del Año en categoría masculina y femenina

Portero/a del Año en categoría masculina y femenina

Entrenador/a del Año en categoría masculina y femenina

Equipo del Año en categoría masculina y femenina

Delantero/a del Año en categoría masculina y femenina

Premio Sócrates, presentado por L’Équipe y Peace and Sport para iniciativas solidarias y causas sociales respaldadas por un campeón comprometido

Para entregar el Balón de Oro se toma en cuenta toda la carrera de las y los jugadores, por lo que la votación toma en cuenta los siguientes criterios para elegir al ganador o ganadora:

Rendimiento individual

Títulos y logros colectivos tanto en equipos como en selecciones

Clase, juego limpio, y conducta ejemplar

Un jurado internacional conformado por 100 periodistas especializados de los 100 mejores países dento del ranking de la FIFA en caso del furbol varonil, y 50 en caso del futbol femenil, es el encargado de elegir a quién o quiénes serán premiados este lunes.

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