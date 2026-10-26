Balón de Oro 2026: ¿De qué país es Bukayo Saka, el ganador del Premio Sócrates?

El futbolista Bukayo Saka se convirtió en el ganador del Premio Sócrates, un galardón del fútbol mundial que reconoce la mejor labor humanitaria y el compromiso social de un futbolista fuera de los terrenos de juego.

Fue creado en 2022 por la revista France Football en colaboración con la organización Peace and Sport. En ese sentido, este trofeo no premia goles, títulos ni rendimiento deportivo, sino el impacto de iniciativas solidarias, educativas, sanitarias o de lucha contra la discriminación.

Bukayo Saka... PREMIO SÓCRATES 🙌



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Bukayo Saka ganó el Premio Sócrates 2026 por su destacado compromiso social, sus labores humanitarias y su colaboración con la organización benéfica BigShoe.

En ese sentido, el atleta financió más de 120 operaciones médicas. También ha invertido en proyectos educativos y de desarrollo comunitario para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con escasos recursos.

¿De dónde es Bukayo Saka?

Bukayo Saka es de Inglaterra, en Reino Unido. Nació en Ealing, Londres el 5 de septiembre de 2001 y representa a la selección de fútbol de Inglaterra, aunque sus padres son de origen nigeriano.

En una entrevista, Saka destacó la importancia de su padre, Yomi, en su carrera futbolística: “Es una gran fuente de inspiración para mí. Desde que era pequeño, siempre me ha ayudado a mantener los pies en la tierra y a ser humilde”, declaró.

Empezó a formarse desde muy pequeño en equipos como el Greenford Celtic FC y en 2008, se marchó a la disciplina del Arsenal F. C. Finalmente, diez años después, en 2018, ascendió al primer equipo, haciendo su debut el 29 de noviembre en un encuentro de la Liga Europa de la UEFA.

Su debut en la Premier League se realizó el 1 de enero de 2019 en un partido contra el Fulham F. C. y con el tiempo, se convirtió en uno de los jugadores más influyentes del Arsenal.

Formó parte de las plantillas de Inglaterra para la Eurocopa 2020 y la Eurocopa 2024, en las que Inglaterra quedó subcampeona en ambas, y para la Copa Mundial de la FIFA 2022 y la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que quedaron terceros.

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