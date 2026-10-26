¿Cómo y quién filtró por error a los tres finalistas del Balón de Oro 2026?

Los tres finalistas del Balón de Oro 2026 fueron Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.

El Balón de Oro es uno de los eventos más importantes del fútbol, que reconoce a los mejores jugadores del mundo y año tras año, los fans del deporte se muestran expectantes ante la noticia de quién es el ganador del máximo galardón.

Sin embargo, en esta ocasión la organización detrás de los premios cometió un grave error que llevó a que los nombres de los tres finalistas para el máximo reconocimiento de la velada se filtraran antes de tiempo.

Al final, fue Harry Kane quien se alzó con el premio por primera vez en su carrera, una noticia que llenó de emoción a los fanáticos del balompié, pese a la filtración antes de tiempo.

Así fue el error que reveló a los tres finalistas del Balón de Oro 2026

Durante la tarde de este lunes, mientras se anunciaba el orden de los treinta candidatos, la organización del Balón de Oro publicó en su página web tres artículos dando como ganadores a Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.

Los artículos enumeran los logros conseguidos por cada uno de ellos, incluyendo goles, asistencias, títulos y demás datos relevantes que componen su desempeño general en la temporada.

No, no es fake. La web oficial del BALÓN DE ORO publicó un artículo en el que daban como GANADOR A HARRY KANE Y LUEGO LO BORRARON.



Minutos después, hicieron lo mismo con Lamine Yamal y Kylian Mbappé para desviar el error.



Realmente, INSÓLITO. 😳‼️ pic.twitter.com/HF4uDWuywS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 26, 2026

El error sucedió unas cuatro horas antes del anuncio oficial y los artículos fueron borrados de la p´gina del Balón de Oro, lo que habría confirmado que ha sido un error en la organización.

“Los perfiles de algunos nominados han sido publicados por error en internet. Estos artículos estaban preparados para todos los nominados y no deberían de ninguna manera ser considerados como una indicación de los resultados finales”, dijo la organización en un comunicado.

Se desconoce quién fue la persona que publicó estos artículos por error, aunque se presume que se trataría de una persona que trabaja en la organización y que tuvo un descuido que lo llevó a realizar la publicación.

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