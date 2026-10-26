¿Cuál es el sueldo de Charlyn Corral como futbolista profesional?

El futbol mexicano está de fiesta, pues la delantera de la Selección Mexicana y del Pachuca, quien además es la pentacampeona de goleo, Charlyn Corral, fue galardonada con el Balón de Oro ese 2026 por ser la mejor delantera del mundo.

Tras recibir el Balón de Oro 2026 por ser la mejor delantera del mundo, Charlyn Corral hizo historia en el futbol mexicano, pues se convirtió en la primera mexicana en recibir este trofeo.

Durante la ceremonia, la delantera mexicana dio un emotivo discurso, en el que externó el orgullo que siente por el futbol femenil mexicano, reconociendo a la también nominada, Scarlett Camberos.

CHARLYN CORRAL, EL ORGULLO DE MÉXICO 🇲🇽❤️ LA MEJOR DELANTERA DEL AÑO 🌟



"Cuando haces las cosas con el corazón, todo vale la pena" ✨#ballondor pic.twitter.com/Qw7Eqf2ifL — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

¿Cuál es el sueldo de Charlyn Corral?

Desde sus inicios, uno de los temas más controversiales en el futbol femenil mexicano ha sido el sueldo de las jugadoras, pues a diferencia de sus iguales masculinos, sus salarios son más bajos.

La brecha salarial en el futbol es bastante evidente, pues mientras algunos futblistas de la Liga MX varonil pueden obtener un sueldo de hasta 650 mil pesos e incluso millones, las futbolistas profesionales perciben sueldos de apenas 100 o 150 mil pesos como máximo.

En cuanto a la pentacampeona de goleo y ahora galardonada con el Balón de Oro, Charlyn Corral, en 2025 se estimaba que su sueldo como delantera se encuentra entre los 60 mil y los 120 mil pesos mensuales en el Pachuca Femenil.

Por tanto, el salario anual que recibe la delantera mexicana, quien recibió el Balón de Oro por ser la mejor futbolista de la Liga MX Femenil durante la temporada 2023-2024 y 2025-2026, se estima en 1.4 millones de pesos.

Este 2026 la mexicana cuenta con un total de 49 goles anotados durante 49 partidos en su año futbolistico, de los cuales 13 corresponden a los encuentros de la Selección Mexicana, y 36 al Pachuca Femenil.

Durante la clausura 2026 de la Liga MX Femenil, Charlyn Corral ha anotado 16 goles, por lo que actualmente es la máxima goleadora mexicana, y continúa recibiendo reconocimientos por su gran desempeño en la cancha.

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