¡Oficial! Harry Kane se lleva el Balón de Oro 2026; conoce a los ganadores de las otras categorías

El goleador inglés Harry Kane se convirtió en el ganador del Balón de Oro 2026, en la que fue la edición 70 del premio que otorga la prestigiosa revista France Football, que esta ocasión por primera vez no entregó el galardón en París, pues el evento se realizó en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra.

Es la primera vez que el jugador del Bayern Múnich obtiene este reconocimiento en su carrera, con lo que se convierte en el sucesor de Ousmane Dembélé, quien llegó a la gala de este año con el deseo de ser el primero en ganarlo dos veces seguidas desde que Cristiano Ronaldo lo consiguió en 2016 y 2017.

Por su parte, Alexia Putellas, actual mediocampista del London City Lionesses, fue la ganadora del Balón de Oro en la categoría femenil, con lo que es la tercera ocasión que recibe este premio, el cual también ganó en las ediciones de 2021 y 2022.

Los ganadores del Balón de Oro 2026

Trofeo Kopa Varonil: Lamine Yamal

Trofeo Kopa Femenil: Vicky López

Trofeo Johan Cruyff Femenil: Pere Romeu

Trofeo Johan Cruyff Varonil: Luis de la Fuente

Mejor portera: Cata Coll

Mejor portero: Unai Simón

Premio Sócrates: Bukayo Saka

Equipo Femenil: Barcelona

Equipo varonil: PSG

Trofeo Gerd Müller Femenil: Charlyn Corral

Trofeo Gerd Müller Varonil: Harry Kane

Balón de Oro Femenil: Alexia Putellas

Balón de Oro Varonil: Harry Kane

Un poco de los otros vencedores del Balón de Oro 2026

El timonel del Barcelona Femenil, Pere Romeu, se llevó el galardón al Mejor Entrenador del Año de su categoría. Mientras que el premio a la Mejor Jugadora Joven se lleva la española Vicky López, quien milita con el Barcelona Femenil y a lo largo del año realizó 17 goles y puso 15 asistencias.

Por su parte, Lamine Yamal ganó por tercera edición en fila el Trofeo Kopa Varonil, el cual se entrega al mejor futbolista joven.

Por su parte, el PSG repitió por segundo año consecutivo como mejor equipo varonil, luego de sus títulos en Francia y su bicampeonato en la UEFA Champions League.

NI KYLIAN MBAPPÉ NI LAMINE YAMAL... ¡EL BALÓN DE ORO ES PARA HARRY KANE! 🔥🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#ballondor pic.twitter.com/ES5oVzUGCa — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 26, 2026

Quiñones y Camberos quedan fuera del top 20 en el Balón de Oro 2026

Los mexicanos Scarlett Camberos y Julián Quiñones quedaron fuera del top 20 en las categorías femenil y varonil, respectivamente, del Balón de Oro 2026.

La delantera del América Femenil finalizó en la posición 21; mientras que el atacante del Al-Qadsiah culminó en el sitio 28. En ambas categorías fueron 30 los nominados.

Charlyn Corral hace historia

Charlyn Corral se convirtió en la primera futbolista mexicana de la historia en recibir un premio en una gala del Balón de Oro, después de que obtuvo el Trofeo Gerd Müller Femenil como mejor goleadora del año.

La delantera del Pachuca en la Liga MX Femenil dedicó unas emotivas palabras al pasar al presidium para recibir su galardón, pues hizo énfasis en que todo se puede conseguir cuando se deja el corazón de por medio.

“Cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena y quiero agradecer a mi equipo, el Club Pachuca, por ayudarme a conseguir este premio junto a mis compañeros que son mi base. Quiero agradecer a mis padres, a mi hermano y agradecerles por siempre abrirme las puertas”, aseveró Charlyn Corral.

EVG