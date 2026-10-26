Scarlett Camberos: ¿Quién es el novio o pareja actual de la futbolista?

Scarlett Camberos estuvo presente en la gala del Balón de Oro este lunes 26 de octubre, pues había sido nominada a Mejor Jugadora para el importante evento que año con año reconoce lo mejor del fútbol a nivel internacional.

La futbolista mexicana estadounidense juega como delantera en el Club América Femenil de la Primera División, por lo que es una de las mujeres más destacadas del deporte en el país, con 808 mil seguidores tan solo en su cuenta de Instagram

Los seguidores de Scarlett Camberos quieren saber más sobre la vida personal y social de la deportista, quien en sus redes sociales publica principalmente sus logros como atleta y algunas fotos casuales.

Uno de los principales cuestionamientos del público en general es si la joven de 25 años de edad tiene novio o alguna pareja, ya que ella se ha mantenido reservada con respecto a su vida sentimental. En La Razón, te contamos qué se sabe de sus romances y relaciones.

¿Scarlett Camberos tiene novio?

Scarlett Camberos no ha confirmado una relación sentimental formal en la actualidad, pese a que es un tema que genera mucha curiosidad en redes sociales, ya que ha preferido cuidar estos detalles de su intimidad.

En el pasado, el público ha vinculado a la joven con otras personalidades del deporte. Los rumores más fuertes la relacionan con Karen Luna, pues ambas han mostrado una enorme cercanía.

Además, en redes sociales las dos han compartido que vacacionan juntas y tienen muestras de afecto entre ellas, aunque ambas han asegurado que solo tienen una amistad estrecha o un compañerismo de equipo.

En 2025, también se le llegó a vincular a Scarlett con el futbolista uruguayo Brian Rodríguez, quien forma parte de la alineación masculina del Club América. Esto después de unos intercambios de mensajes en Instagram que dieron de qué hablar.

Sin embargo, estas especulaciones tampoco fueron confirmadas, así que por el momento, se desconoce si Scarlett Caberos tiene pareja y mucho menos quién podría ser esa persona especial en la vida de al delantera.

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