Conoce a Fleetwood Town, el equipo de Cuarta División que humilló y eliminó al Arsenal de la Copa de la Liga

El Fleetwood Town dio la sorpresa al eliminar al Arsenal en la Copa de la Liga de Inglaterra.

El Fleetwood Town dio una de las mayores sorpresas en el año en el futbol mundial este martes al eliminar en tanda de penaltis al Arsenal, tras un empate 1-1 en los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra. El actual campeón de la Premier League cayó a manos de un club de Cuarta División.

El equipo conocido como los Fishermen (Los Pescadores) a causa de la tradición pesquera en la ciudad de Fleetwood en Lancashire, fue fundado en 1908 como Fleetwood FC. Sin embargo fue refundado en dos ocasiones, la más reciente de ellas en 1997.

We have knocked Arsenal out of the League Cup. Wow. 🤩



🤝 Fox Group pic.twitter.com/iTQNyb4YcH — Fleetwood Town Football Club (@ftfc) October 27, 2026

La sede del Fleetwood Town, el verdugo del Arsenal en la Copa de la Liga, es el Highbury Stadium, recinto inaugurado en 1939 y con capacidad para recibir a apenas 5,327 aficionados, de los cuales 2,672 pueden estar sentados.

Así fue el sorpresivo triunfo de Fleetwood Town sobre el Arsenal

Fleetwood Town, un equipo 84 puestos más abajo que el Arsenal en la pirámide del futbol inglés, concretó todos sus penaltis contra el monarca de la Premier League para ganar 5-3 en la definición desde los 11 pasos. Bruno Guimaraes, de los Gunners, vio atajado su cobro en el único intento fallado en la tanda.

El partido terminó 1-1 en el tiempo regular. Los dirigidos por Mikel Arteta se quedaron con 10 hombres tras una tarjeta roja al prodigio de 16 años, Max Dowman. La escuadra de Cuarta División se adelantó al minuto 21 con gol de Aaron Loupalo-Bi, pero los londinenses emparejaron al 50 por conducto de Viktor Gyökeres.

“Un día realmente triste para nosotros”, reconoció el entrenador español del Arsenal, quien dejó fuera a algunas figuras del primer equipo como Declan Rice, Gabriel y David Raya, pero aun así eligió una alineación con internacionales experimentados.

Los eufóricos aficionados locales invadieron el campo después de que Conor Haughey convirtió el penalti decisivo para el Fleetwood Town, que nunca había llegado a octavos de final de la Copa de Liga de Inglaterra, y que era el club de menor rango que quedaba en la contienda, pues ocupa del decimoctavo puesto en la League Two, como se denomina a la Cuarta División del balompié inglés.

¿Cuántos trofeos ha ganado el Fleetwood Town?

En toda su historia, el Fleetwood Town ha conquistado un trofeo de relevancia nacional dentro de las categorías semiprofesionales de Inglaterra, mismo que consiguió en la Campaña 2011-2012 con la obtención de la National League (Quinta División).

No obstantes, los también conocidos como Trawlermen (Los Rastreadores) han conseguido varios campeonatos en divisiones menores y copas locales.

EVG